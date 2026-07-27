Geral

Em investigação
Notícia

Criança de nove anos morre após cair do oitavo andar de prédio em São Paulo

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina teria se lançado do corredor de acesso aos apartamentos e caído no térreo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS