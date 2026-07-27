Criança de nove anos morre após cair do oitavo andar de prédio em São Paulo

Caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Praia Grande. Prefeitura de Praia Grande / Divulgação

Uma menina de nove anos morreu após cair do oitavo andar de um prédio em Praia Grande, no Estado de São Paulo, na noite de domingo (26). Segundo o g1, a queda foi de aproximadamente 30 metros de altura.

O tio da criança, que mora no local onde aconteceu a incidente, prestou depoimento à polícia. Segundo o relato, ele aguardava a chegada da sobrinha, que passaria alguns dias hospedada com ele.

Ele conta que estava deitado dentro de seu apartamento quando ouviu um barulho e saiu no corredor para ver o que havia acontecido. Foi neste momento que o homem viu o corpo da criança caído no térreo.

Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte ainda no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina teria se lançado do corredor de circulação, que dá acesso aos apartamentos e caído no poço de iluminação, no térreo.

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A mãe e a irmã da vítima, que estavam no local, não prestaram depoimento pois necessitaram de atendimento médico.