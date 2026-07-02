 Conversas Cruzadas: terremoto na Venezuela e novos presidentes no Peru e Colômbia

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (02), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia Fabrício Ávila e o professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade LaSalle Fabrício Pontin, para debater os impactos do terremoto na Venezuela e das eleições no Peru e na Colômbia no atual desenho político da América do Sul.