Conversas Cruzadas:  quem sai na frente na disputa pelas eleições de 2026

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira (07), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o cientista político da Arko Advice, Carlos Borenstein, e o professor de Ciência Política da UFRGS, Maurício Rebello, para debater o cenário político no Brasil e no Rio Grande do Sul a três meses das eleições de 2026.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.