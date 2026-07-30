Conversas Cruzadas: os 20 anos da Lei Maria da Penha

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (30), às 17h, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada Bruna Aspar Lima, a promotora Ivana Battaglin e a delegada diretora da Divisão de Proteção à Mulher do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil Waleska Alvarenga, para debater os 20 anos da Lei Maria da Penha e os avanços e desafios no enfrentamento à violência contra a mulher.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.