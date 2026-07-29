Conversas Cruzadas: o desafio do encarceramento diante da falta de vagas

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira (29), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a pesquisadora e mestre em Direito e Sociedade Ana Carolina Proença, e o advogado e coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RS, Rodrigo Puggina, para debater o encarceramento no Brasil em meio ao déficit de vagas no sistema prisional.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.