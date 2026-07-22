Conversas Cruzadas discute os impactos do novo tarifaço dos EUA no RS  

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira (22), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o analista econômico da Fecomércio-RS Gustavo Fernandes e o vice-presidente de Comércio Exterior da Federasul Rodrigo Velho, para debater como o novo tarifaço dos EUA impacta o Rio Grande do Sul.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.