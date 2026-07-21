Conversas Cruzadas debate os limites da campanha eleitoral nas Eleições 2026

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira (21), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/RS Roger Fischer e o secretário judiciário do TRE/RS Rogério de Vargas, para debater os limites da campanha eleitoral nas Eleições 2026.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.