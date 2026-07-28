Conversas Cruzadas debate os efeitos das falas de Milei no cenário eleitoral brasileiro

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada e professora de Direito Constitucional da UFRJ, Carolina Cyrillo, e o cientista político e gestor na Estácio Porto Alegre, Marcos Quadros, para debater como os ataques de Javier Milei ao Brasil impactam no cenário político do país.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.