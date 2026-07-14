Conversas Cruzadas debate como proteger crianças e adolescentes da violência doméstica

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira (14), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a psicóloga e pesquisadora na área de Primeira Infância do NUFABE/UFRGS e Priscila Brasco, o diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil Juliano Ferreira e a promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do MPRS Cristiane Corrales para debater como proteger crianças e adolescentes da violência doméstica.