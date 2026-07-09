Conversas Cruzadas: Copa 2027 justifica um mês sem aula?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (09), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o secretário de Educação de Porto Alegre e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, Leonardo Pascoal, a presidente do Cpers, Rosane Zan, e o presidente do Sinepe-RS, Oswaldo Dalpiaz, para debater se a lei que obriga férias escolares durante a Copa 2027 faz sentido e o que pesa a favor e contra a decisão.