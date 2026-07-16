Conversas Cruzadas: como parcerias fortalecem a reciclagem e geram valor para empresas

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (16), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a tesoureira da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem Campo da Tuca, Ângela Lemes, a professora do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da Unisinos, Luciana Paulo Gomes, e a cofundadora da Arco Resíduos, Natália Pietzch, para debater como parcerias podem melhorar os processos de reciclagem.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.