Conversas Cruzadas analisa os impactos da chuva e os riscos para os próximos dias no RS

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira (23), às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a meteorologista do Inmet Ana Wilke e o hidrólogo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS Fernando Fan, para debater os impactos esperados das chuvas no RS para os próximos dias no Estado.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.