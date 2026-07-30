Geral

Impactos do fenômeno
Notícia

Como o tornado que avançou por três municípios no noroeste gaúcho deixou um corredor de destruição

Segundo a Defesa Civil, o tornado ocorreu por volta das 18h25min, atingindo Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho

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Alessandra Hoppen

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