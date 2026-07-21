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Como está a situação dos rios no RS em razão da chuva dos últimos dias

Rio Quaraí, em Quaraí, Caí, entre a Serra e o Vale do Caí, e Ibirapuitã, em Alegrete, apresentam elevação

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Leticia Mendes

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