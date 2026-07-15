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"No Caminho do Agro"
Notícia

Como a serra gaúcha se transformou no coração da produção de maçã no Brasil

Novo episódio da série acompanha a rotina da família Bortoluz em Vacaria e mostra as etapas do cultivo até as gôndolas dos supermercados

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Zero Hora

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