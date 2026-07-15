Como a serra gaúcha se transformou no coração da produção de maçã no Brasil

Entre o frio da serra gaúcha e os pomares de Vacaria, João Bosco mergulha no quarto episódio de No Caminho do Agro. O trabalho por trás do cultivo da maçã é o que faz da cidade uma das principais produtoras da fruta no país.
Do plantio aos cuidados com os pomares, da colheita à classificação da fruta, o episódio acompanha a rotina da família Bortoluz. Em uma propriedade de 300 hectares, a produção movimenta a economia da região e abastece o mercado nacional. Assista no vídeo acima
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