Começam obras do futuro Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Santa Maria

Obras começaram com terraplanagem e drenagem do terreno. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

As obras do futuro Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Santa Maria começaram na sexta-feira (10). Os trabalhos são realizados em uma área de pouco mais de 4 mil metros quadrados, próxima ao Aeroporto de Santa Maria.

Nesta primeira etapa, já foram concluídos os serviços de terraplanagem e iniciada a drenagem do terreno. A expectativa é de que a construção seja finalizada em até 90 dias.

O início da obra foi viabilizado após a homologação, pela Justiça Federal, da destinação de R$ 250 mil para a construção da estrutura. Além desse valor, a Prefeitura de Santa Maria confirmou o repasse de outros R$ 200 mil, recursos que devem garantir a continuidade e a conclusão do empreendimento.

Previsão é de que o efetivo passe a atuar em Santa Maria ainda neste semestre. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

A estrutura

A unidade contará com hangar, heliponto, alojamento, refeitório e banheiros para a equipe da Brigada Militar. O efetivo será formado por um major, um capitão, e tripulantes operacionais, que atuarão em missões de policiamento, apoio a operações e resgates na região central do Rio Grande do Sul.