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Começam obras do futuro Batalhão de Aviação da Brigada Militar em Santa Maria

Expectativa é de que a construção seja finalizada em até 90 dias. Efetivo deve começar a trabalhar na cidade ainda neste ano

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Amanda Boeira

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