Com mais de cem residências afetadas e 400 desalojados, Eldorado do Sul decreta situação de emergência

A prefeitura de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, decretou situação de emergência após temporal atingir a cidade na manhã deste sábado (11).

De acordo com levantamento da Defesa Civil municipal, ao menos 120 residências ficaram danificadas em razão do fenômeno, que também deixou cerca de 450 desalojados. A região mais afetada foi o Distrito Parque Eldorado.

O temporal com chuva, vento e granizo também ocasionou a queda de 30 árvores na cidade. Até o momento, o órgão não contabiliza óbitos decorrentes das condições climáticas.

Entre os locais afetados está o Santuário Voz Animal, que acolhe cerca de 300 animais. O local ficou destruído após diversas árvores de grande porte e fios caíram na propriedade localizada na Avenida Sesmaria dos Farrapos. Os danos maiores foram nos telhados dos canis. Nenhum animal abrigado morreu.

Ao longo do dia, o município chegou a montar um abrigo em uma escola municipal para acolher a população. No entanto, o espaço não precisou ser ativado, já que as famílias atingidas foram acolhidas por parentes ou amigos.

Em nota, a secretaria Municipal da Reconstrução, Resiliência Climática e Defesa Civil afirma que segue com equipes em campo realizando novos atendimentos, monitorando as áreas afetadas e prestando todo o suporte necessário à população.

Os estragos

Um boletim da Defesa Civil municipal, emitido às 18h06min, contabilizou os seguintes danos: