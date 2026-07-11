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Após temporal
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Com mais de cem residências afetadas e 400 desalojados, Eldorado do Sul decreta situação de emergência

Chuva, vento forte e granizo levaram à queda de cerca de 30 árvores, além da obstrução de vias

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Júlia Ozorio

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