Com elevação do rio, água invade ruas em municípios do Vale do Sinos

Em Campo Bom, rio permaneceu acima da cota de inundação nesta sexta-feira. Isadora Garcia / Grupo RBS

A elevação do Rio dos Sinos tem gerado alagamentos em cidades da região. Em Campo Bom e em São Leopoldo, o nível se manteve acima da cota de inundação ao longo desta sexta-feira (31). E, em Novo Hamburgo, ficou dentro da cota de alerta.

Bloqueio em Campo Bom

Estrada Pio XXII está bloqueada em Campo Bom. Isadora Garcia / Grupo RBS

Em Campo Bom, o bairro Barrinha é o mais afetado. A localidade registra alagamentos devido à cheia do Rio dos Sinos, principalmente na Estrada Pio XXII. A via estava bloqueada nesta sexta-feira, com acesso apenas para moradores.

Segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, Jarbas Bilhar, a equipe tem utilizado retroescavadeira, caminhão e caminhonete para ajudar quem circular pela região. Os moradores não planejam deixar as residências. Na localidade, grande parte das casas é mais elevada do que o nível da rua, o que tem protegido as construções da água.

A Defesa Civil afirma ter feito apenas a retirada de quatro adultos e duas crianças, que optaram por ir para o abrigo municipal.

Conforme a medição do Serviço Geológico do Brasil, às 19h desta sexta-feira, o Rio dos Sinos estava com nível de 7m32cm — isto é, 52 centímetros acima da cota de inundação. A Defesa Civil municipal prevê redução nas próximas horas.

— A estabilidade está se mantendo, então a previsão é que, nessa madrugada e amanhã (sábado), já reduza — pontuou Jarbas.

Alagamentos em São Leopoldo

Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos também seguiu elevado nesta sexta-feira. Na medição das 19h15min, o Serviço Geológico do Brasil apontava para 5m24cm — isto é, 74 centímetros acima do patamar de inundação.

Segundo a prefeitura, o rio tem apresentado tendência de elevação, subindo cerca de 2 centímetros por hora. Ainda conforme a prefeitura, a partir da noite desta sexta e do sábado, a expectativa é de que água passe a escoar, com retorno gradual às condições de normalidade a partir do final de domingo (2).

A cheia gera alagamentos em ruas como a das Camélias e a da Praia, onde a água invadiu o pátio do Museu do Rio dos Sinos. Na Rua das Camélias, a dona de casa Katryne Bolzan, 25 anos, relatou ter visto um grande avanço da água entre a noite de quinta e a manhã desta sexta-feira. À reportagem de Zero Hora, ela contou que planejava sair de casa:

— Já levantamos os móveis, pegamos o essencial e estamos indo para lá (outra residência) nessa noite ainda.

Durante a tarde, ela já estimava o que viria nas próximas horas:

— À noite, tem o costume de subir mais rápido. Então a gente não vai arriscar, ainda mais com nenê pequeno.

Pela manhã, cerca de 20 moradores deixaram suas residências na região da Feitoria. A prefeitura afirma ter disponibilizado um espaço para acolher as famílias, porém ressalta que os moradores optaram por permanecer em outro local, organizado por eles próprios.

O Parque Imperatriz Leopoldina também foi fechado devido à área ter ficado alagada.

Transtornos em Novo Hamburgo

Rua Bruno Werner Storck nesta sexta-feira. Isadora Garcia / Grupo RBS

Em Novo Hamburgo, o Rio dos Sinos se manteve dentro da cota de alerta nesta sexta, conforme levantamento do município. Na medição das 19h e das 20h, estava em 6m94cm — considera-se inundação acima dos 7 metros.

O nível elevado, porém, tem causado transtornos, principalmente no bairro Canudos. A Rua Bruno Werner Storck apresentava alagamento, assim como vias próximas, a exemplo da Rua Jumbo.