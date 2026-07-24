CNH Social: saiba como ter acesso à habilitação gratuita para pessoas de baixa renda

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Facilitar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a população de baixa renda tornou-se uma ferramenta de inclusão social, mobilidade e geração de renda. Por meio do programa CNH Social, órgãos estaduais e do Distrito Federal utilizam recursos arrecadados com multas de trânsito para custear integralmente a formação de novos condutores em todo o país, conforme previsto nas atualizações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quem tem direito ao benefício

Para solicitar a gratuidade, é necessário cumprir os seguintes critérios básicos:

Idade: ter 18 anos ou mais;

ter 18 anos ou mais; Cadastro social: estar inscrito e com os dados devidamente atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

estar inscrito e com os dados devidamente atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); Renda: comprovar renda familiar mensal dentro do limite fixado pela legislação específica de cada estado ou do Distrito Federal.

A inscrição ou atualização no CadÚnico deve ser feita presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no município onde o interessado reside.

O que está incluso no programa

O benefício garante custo zero para todas as etapas do processo de obtenção do documento, cobrindo:

Exames médicos e psicológicos obrigatórios;

Aulas teóricas e práticas na autoescola;

Taxas das provas teóricas e práticas (incluindo a taxa de reteste, caso haja reprovação na primeira tentativa);

Emissão do documento de habilitação.

Oportunidades no mercado de trabalho

A conquista do documento impulsiona a inserção profissional em diversos setores, como transporte de passageiros, serviços de entrega por aplicativo, logística e atividades rurais.

A depender da regra local, a iniciativa pode contemplar a primeira habilitação ou a mudança e adição para categorias profissionais (A, B, C, D ou E).

Como participar

Como o programa é gerido de forma descentralizada, os Estados e o Distrito Federal são responsáveis por divulgar seus próprios editais nos sites oficiais do Detran.