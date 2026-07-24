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CNH Social: saiba como ter acesso à habilitação gratuita para pessoas de baixa renda

Programa autoriza uso de recursos de multas de trânsito para custear o processo de formação de novos condutores e busca ampliar as oportunidades no mercado de trabalho

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