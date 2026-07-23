Geral

Apreensão e alagamentos
Notícia

Chuva recua, mas rios em alta mantêm alerta de inundação no Guaíba e no interior do RS

Mais de 200 cidades registram estragos no Estado; novos temporais estão previstos para a próxima semana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS