Chuva recua, mas rios em alta mantêm alerta de inundação no Guaíba e no interior do RS

A Ilha da Pintada, na Capital, é uma das regiões que tem risco alto de inundação conforme alerta da Defesa Civil. Renan Mattos / Grupo RBS

A quinta-feira (23) foi marcada por chuva moderada no Rio Grande do Sul, mas de forte apreensão e novos alagamentos, especialmente no Vale do Jacuí.

Embora a previsão para esta sexta-feira (24) indique a volta do sol e a melhora do tempo na maior parte do Estado, a atenção permanece totalmente voltada para a elevação dos rios e do Guaíba.

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Os rios Caí, dos Sinos, Jacuí, Taquari e Uruguai seguem acima da cota de inundação em diversos municípios gaúchos em razão dos altos volumes acumulados desde o final da semana passada.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil na noite de quinta-feira, o número de cidades que registraram estragos subiu para 204 — contra 169 no levantamento do dia anterior.

Às 19h desta quinta-feira havia 1.315 pessoas desabrigadas, mais de três quartos delas (76,5%) no Vale do Taquari. O município com mais desabrigados era Lajeado, com 540 pessoas abrigadas sobretudo no Parque do Imigrante.

Projeção para o Guaíba e cenário hidrológico

A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que o nível do Guaíba manterá a trajetória de subida até sábado (25), quando deverá atingir 2m70cm na medição do Cais Mauá, alcançando a cota de alerta. O nível de transbordamento no local é de 3m.

A elevação no Guaíba decorre principalmente do escoamento das águas que descem das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí, e não tanto da precipitação direta sobre a Capital.

Na madrugada de quinta-feira (23), o manancial atingiu 1m92cm às 3h e permaneceu em 1m90cm ao longo da manhã, dentro da cota de atenção. Ao longo do dia, não foi registrado vento vindo do quadrante sul — fator que, quando presente, dificulta o escoamento para a Lagoa dos Patos. Ainda na tarde de quinta, a operação do Catamarã no Guaíba foi suspensa por precaução.

Mais tarde, às 19h15min, a medição no Cais Mauá indicava declínio temporário, marcando 1m41cm, mas subindo ao um ritmo de 0,7cm por hora.

Região das Ilhas e Capital

A Defesa Civil estadual emitiu alerta de risco alto para inundação nas Ilhas de Porto Alegre, válido até as 17h30min desta sexta-feira (24). A Defesa Civil municipal informou que não há necessidade de remoção imediata de moradores no momento, mas já estruturou dois abrigos emergenciais e pontos avançados de atendimento no bairro Guarujá, na Região das Ilhas e no extremo sul da Capital.

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Na Ilha da Pintada, a água do Rio Jacuí avançou sobre vias públicas como a Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, provocando pontos de alagamento. Diante da situação, moradores precisaram erguer móveis ou transferi-los para os andares superiores dos imóveis.

Relatos da comunidade indicam que a população da Ilha da Pintada encolheu drasticamente desde a enchente de 2024: o contingente passou de cerca de 6 mil para aproximadamente 1,2 mil habitantes, reflexo das sucessivas cheias e da adesão a programas como o Compra Assistida, do governo federal, voltados a realocar famílias que viviam em regiões de risco.

Vale do Jacuí

São Jerônimo viu o Rio Jacuí invadir ruas e desalojar famílias de bairros como Centro, Beira-Rio e Cidade Baixa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No município de São Jerônimo, na Região Carbonífera, o Rio Jacuí atingiu a cota de inundação no final da noite de quarta-feira (22) e chegou a 5m78cm às 11h de quinta-feira (23) — mais de um metro acima do limite crítico de transbordamento, que é de 4m64cm.

A Defesa Civil municipal removeu famílias nos bairros Centro, Beira-Rio e Cidade Baixa, enquanto outros moradores optaram pela desocupação preventiva por conta própria. Também foram registrados bloqueios em vias de acesso nas áreas ribeirinhas. Às 19h de quinta-feira havia 27 pessoas da cidade em abrigos.

Na quinta-feira, o Rio Grande do Sul contava com 21 abrigos ativos em 18 municípios: Arroio do Meio, Arroio dos Ratos, Bom Retiro do Sul, Charqueadas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Montenegro, Muçum, Passo Fundo, Porto Mauá, Porto Xavier, Roca Sales, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo e São Sebastião do Caí. Os locais estão distribuídos em estruturas como escolas, ginásios municipais, centros comunitários, parques e salões comunitários para acolher pessoas afetadas pelas enchentes.

O governo do Estado divulga atualizações sobre os abrigados, como os endereços, neste link.

Previsão do tempo e saturação do solo

Segundo o professor Fernando Dornelles, do IPH/UFRGS, na ausência de novas chuvas, o nível do Guaíba leva cerca de três dias para apresentar queda significativa. No entanto, o solo saturado pela umidade reduz a capacidade de absorção, o que faz com que novas precipitações em curto intervalo provoquem repiques mais acentuados nos rios.

Confira o panorama meteorológico para os próximos dias:

Sexta-feira (24): O avanço de uma massa de ar seco garante tempo firme na Campanha, Fronteira Oeste, Centro, Sul, Serra e Região Metropolitana. Há chance de chuva rápida e isolada apenas no Norte e Noroeste, próximo à divisa com Santa Catarina. As mínimas oscilam entre 8ºC e 9ºC no Oeste, Campanha e Campos de Cima da Serra; as máximas podem atingir 21°C na Grande Porto Alegre e 24°C no Noroeste.



O avanço de uma massa de ar seco garante tempo firme na Campanha, Fronteira Oeste, Centro, Sul, Serra e Região Metropolitana. Há chance de chuva rápida e isolada apenas no Norte e Noroeste, próximo à divisa com Santa Catarina. As mínimas oscilam entre 8ºC e 9ºC no Oeste, Campanha e Campos de Cima da Serra; as máximas podem atingir 21°C na Grande Porto Alegre e 24°C no Noroeste. Sábado (25): O tempo firme predomina na maior parte do Estado, com presença de muitas nuvens e períodos de sol. Chuvas fracas ficam restritas ao Oeste. O amanhecer será frio, com marcas mais baixas na Campanha, Serra e áreas elevadas, mas as temperaturas sobem gradualmente à tarde.



O tempo firme predomina na maior parte do Estado, com presença de muitas nuvens e períodos de sol. Chuvas fracas ficam restritas ao Oeste. O amanhecer será frio, com marcas mais baixas na Campanha, Serra e áreas elevadas, mas as temperaturas sobem gradualmente à tarde. Domingo (26) e início da semana: Uma nova mudança no cenário traz instabilidade para todo o território gaúcho a partir de domingo, com risco de temporais no Norte, Oeste, Missões, Centro, Campanha e Vales. A previsão indica continuidade da chuva na segunda (27) e na terça-feira (28).

Orientações da Defesa Civil do RS

Evite transitar por áreas alagadas ou com acúmulo de água

Não tente atravessar ruas, pontes ou passagens inundadas, seja a pé ou de veículo

Moradores de áreas ribeirinhas e suscetíveis a alagamentos devem acompanhar de perto os níveis dos rios e os boletins oficiais

Mantenha documentos, medicamentos de uso contínuo e itens essenciais organizados em um kit para rápida saída, se necessário

Durante temporais, permaneça abrigado. Avalie o local onde estacionar veículos (atente para placas, árvores e postes)

Abrigue ou solte guias e correntes de animais domésticos antes de sair de casa

Busque informações sobre o Plano de Contingência do seu município

Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199

Situação dos rios*

Rio Caí (Montenegro): 6m78cm | Cota: 6m

Rio dos Sinos (São Leopoldo): 4m8cm | Cota: 4m50cm (em alerta laranja)

Rio dos Sinos (Taquara): 5m66cm | Cota: 7m

Rio Jacuí (São Jerônimo): 5m78cm | Cota: 4m64cm

Rio Taquari (Arroio do Meio): 26m90cm | Cota: 24m50cm

Rio Taquari (Bom Retiro do Sul): 18m | Cota: 19m50cm (saiu da cota de inundação)

Rio Taquari (Encantado): 9m96cm | Cota: 12m (saiu da cota de inundação)

Rio Taquari (Estrela ): 23m01cm | Cota: 19m

Rio Taquari (Lajeado): 21m90cm | Cota: 19m

Rio Taquari (Roca Sales): 14m40cm | Cota: 18m (saiu da cota de inundação)

Rio Taquari (Taquari): 9m45cm | Cota: 8m50cm

Rio Taquari (Venâncio Aires): 14m41cm | Cota: 14m

Rio Uruguai (Iraí): 11m15cm | Cota: 8m

