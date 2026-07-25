Cerca de 40 caminhões de troncos e resíduos são retirados da Orla do Guaíba após forte chuva no RS

Trabalho se concentra principalmente na Praia da Alegria, considerada a área mais afetada. EVANDRO LEAL / ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Equipes da prefeitura de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, retiraram cerca de 40 caminhões carregados de troncos, galhos e outros resíduos acumulados na orla do município após a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana.

O trabalho se concentra principalmente na Praia da Alegria, considerada a área mais afetada.

A operação de limpeza começou ainda na manhã deste sábado (25) e mobiliza servidores municipais na tentativa de reduzir o volume de materiais que chegaram às margens do Guaíba.

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Os resíduos recolhidos estão sendo encaminhados para uma área de recuperação de materiais orgânicos da cidade.

A quantidade de detritos acumulados levou a Defesa Civil de Guaíba a solicitar à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) uma avaliação sobre os impactos causados pelos sedimentos na orla.

A reportagem entrou em contato com a Fepam, mas não obteve retorno até esta publicação.

Suspensão do Catamarã

O volume de troncos, madeiras e entulhos também tem reflexos no transporte hidroviário. A travessia de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba está suspensa desde o fim da tarde de quinta-feira (23).

Segundo a Catsul, empresa responsável pelo serviço, os materiais que permanecem flutuando no lago representam risco à navegação e impedem a circulação segura das embarcações.