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Cerca de 40 caminhões de troncos e resíduos são retirados da Orla do Guaíba após forte chuva no RS

Operação de limpeza começou neste sábado (27) para reduzir os detritos. Materiais recolhidos são levados para uma área de recuperação orgânica

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Cristiano Dalcin

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Élis Rodrigues

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Madu Brito

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