Geral

Prejuízo
Notícia

“Cenário de guerra”: santuário com 300 animais atingido por incêndio em 2025 é novamente destruído, agora por temporal em Eldorado do Sul

Os danos maiores foram nos telhados dos canis, devido ao vento e ao granizo. Nenhum dos abrigados morreu

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS