“Cenário de guerra”: santuário com 300 animais atingido por incêndio em 2025 é novamente destruído, agora por temporal em Eldorado do Sul

O Santuário Voz Animal, situado na zona rural de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foi atingido pelo vendaval e chuva de granizo da madrugada deste sábado (11). Até as 12h30min, não havia eletricidade nem água no local.

Diversas árvores de grande porte e fios caíram na propriedade localizada na Avenida Sesmaria dos Farrapos. Os danos maiores foram nos telhados dos canis. Nenhum animal abrigado morreu.

A entidade acolhe cerca de 300 animais, entre cães, gatos, porcos, vacas, cavalos, ovelhas e aves, vítimas de maus-tratos, abandono e vindos da indústria pecuária. Pelas redes sociais, o santuário pede doações em dinheiro para auxiliar nas despesas.

Em 30 de outubro de 2025, o santuário havia sido destruído por um incêndio de grandes proporções. Na época, o motivo teria sido uma pane elétrica.

Nenhum dos animais acolhidos morreu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

“Está um cenário de guerra”

A fundadora do santuário, Fernanda Ellwanger, estava bastante abatida com o cenário da destruição.

Ela chegou pouco depois do meio-dia ao local. Diversas árvores caídas precisaram ser serradas em pedaços pelos funcionários. Também havia muito lamaçal pelo chão.

— Estou em choque. Mais uma vez me deparando com uma situação chocante. Estamos nos deparando com um tornado. Não tem como não ser um tornado. Está um cenário de guerra aqui — desabafa Fernanda.

Segundo a fundadora, casinhas de cães, telhas e cobertores são as prioridades. Mas haverá muito trabalho a ser feito.

— Vamos tentar reconstruir o que pode ser reconstruído. Vamos tentar tirar as árvores de cima das cercas e da fiação elétrica. E vamos limpar o espaço dos animais — compartilha.

Para a funcionária Fabiana Borges, chegar para trabalhar e se defrontar com tamanha destruição é muito triste:

— Quando a gente chegou, se apavorou. Tudo destruído. E tinha bichinhos no meio das árvores. Agora tem que reconstruir tudo — lamenta.

400 desalojados no município

O coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, disse que 101 famílias (o equivalente a 400 pessoas) estão desalojadas e foram para as casas de parentes e vizinhos.

Além disso, outras 10 famílias (40 pessoas) estão desabrigadas. O abrigo dessas será na Escola Otávio Gomes Duarte.

O coordenador diz que lonas serão distribuídas em um primeiro momento e as telhas depois de se ter a estimativa da quantidade.