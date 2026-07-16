CEEE Equatorial apresenta balanço de cinco anos de operação

Diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera, apresentou balanço nesta quinta-feira Eduardo Rocha / CEEE Equatorial Divulgação

Cinco anos após assumir a distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul, a CEEE Equatorial apresentou, nesta quinta-feira (16), um balanço da concessão. Os executivos da companhia destacaram investimentos superiores a R$ 3,8 bilhões em obras, manutenção, modernização de subestações, digitalização do atendimento e expansão da rede para ampliar a capacidade de fornecimento de energia.

Alvo de contestações da população e de governantes em razão da qualidade dos serviços prestados em episódios recentes, a empresa também destacou avanços na diminuição da frequência de interrupções de energia. As informações foram prestadas em evento no Palácio Piratini.

Nesse intervalo de cinco anos, a CEEE Equatorial promoveu a ampliação da potência instalada em 237 megavolt-ampere (MVA) na área de concessão — o equivalente ao abastecimento da cidade de Pelotas, mais 80 quilômetros de linhas de alta tensão, três subestações móveis e a expansão da rede, segundo o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera:

— Expandimos a nossa rede em mais de 5 mil quilômetros, já projetados com um nível de resiliência maior, frente aos desafios dos eventos climáticos.

Atendimento

No início da operação e em eventos climáticos extremos, como a enchente de 2024, a CEEE Equatorial foi alvo de críticas de governantes e de parte da população em razão de episódios envolvendo longos períodos de falta de luz e falhas no sistema. No balanço desta quinta-feira, Barbanera reforçou os avanços da empresa na resposta a episódios de falha no fornecimento de energia.

Indicadores

A distribuidora apresentou melhorias nos dois principais indicadores de continuidade monitorados pelo setor elétrico:

DEC (Duração das interrupções): O tempo médio que o consumidor fica sem energia caiu de 20 horas (em junho de 2021) para 9,84 horas atuais — redução de cerca de 50%.

O tempo médio que o consumidor fica sem energia caiu de 20 horas (em junho de 2021) para 9,84 horas atuais — redução de cerca de 50%. FEC (Frequência das interrupções): A quantidade média de vezes que o fornecimento é interrompido por ano recuou de 10,28 para 4,55 vezes por cliente — queda de 55,7%.

— Nós baixamos de 10 horas e isso é menor do que a média no Brasil — pontuou Barbanera.

Questionado em coletiva com jornalistas sobre o fato de a companhia ocupar o último lugar no ranking de desempenho da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o diretor-presidente da empresa afirma que isso decorre de uma metodologia técnica que relativiza os dados, dividindo o desempenho real por variáveis que mudam conforme a distribuidora. Também estimou melhora da companhia na lista em 2027.





Projeções para 2026

Para o ano de 2026, a CEEE Equatorial projeta o investimento de mais R$ 1 bilhão. Os recursos serão destinados à expansão da rede, modernização de subestações, automação e eficiência energética.

O evento contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, de autoridades e do CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda.

Outros números da concessão