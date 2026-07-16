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Energia elétrica
Notícia

CEEE Equatorial apresenta balanço de cinco anos de operação

Empresa destacou diminuição da frequência de interrupções de energia em 55,7% e expansão da rede em mais de 5 mil quilômetros

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Anderson Aires

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