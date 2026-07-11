Geral

Mau tempo
Notícia

Casas destelhadas, granizo e árvores derrubadas: por que o temporal foi tão intenso em Eldorado do Sul

Município da Região Metropolitana foi atingido por tempestade severa neste sábado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS