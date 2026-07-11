Casas destelhadas, granizo e árvores derrubadas: por que o temporal foi tão intenso em Eldorado do Sul

Árvores caíram em parte do município neste sábado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os estragos causados por um temporal na manhã deste sábado (11), em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foram agravados por uma combinação de elementos. Uma frente fria, associada a um centro de baixa pressão do ar que atuava sobre a Grande Porto Alegre, encontrou um ambiente instável caracterizado por temperaturas ligeiramente elevadas e muita umidade nas camadas mais baixas da atmosfera. Essas condições forneceram uma grande quantidade de energia para a tempestade que se abateu sobre Eldorado.

A meteorologista Natália Pereira, da Catavento Meteorologia, afirma que não há elementos suficientes para sugerir, até o momento, que a queda de árvores e o destelhamento de pelo menos uma centena de casas foram provocados por algum fenômeno mais específico:

— As evidências disponíveis indicam que os maiores danos foram provocados principalmente pela intensa e prolongada precipitação de granizo. Até o momento, não há elementos técnicos suficientes para confirmar a ocorrência de um fenômeno específico, como uma microexplosão (...). Não classifico como microexplosão porque houve destruição em vários pontos da cidade, não apenas em uma rua, por exemplo.

A meteorologista, que se deslocou até as áreas mais afetadas de Eldorado para analisar pessoalmente o impacto do mau tempo, conta que alguns moradores relataram ter percebido uma movimentação "circular" na atmosfera, o que poderia apontar para um tornado. Natália avalia, porém, que essa possibilidade também carece de mais elementos para ser confirmada:

— Precisaríamos analisar imagens de radar e outros elementos para constatar. Mas eu, particularmente, acho que foi efeito somente da tempestade severa mesmo.

Procurada por Zero Hora, a Defesa Civil do Estado informou no meio da tarde que ainda estava analisando indícios para apurar o que ocorreu. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não deu retorno até a publicação da reportagem.

Os dados disponíveis demonstram que, nesse cenário de muita energia na atmosfera, formaram-se nuvens de tempestade que se desenvolvem verticalmente, chamadas cumulonimbus, responsáveis por chuva intensa, descargas elétricas e queda de granizo por um período prolongado — que se aproximou de 30 minutos em algumas localidades.

Como se formou o granizo

A formação do granizo, conforme a Catavento Meteorologia, ocorreu em razão do grande desenvolvimento vertical dessas nuvens. Fortes correntes ascendentes transportaram, de forma contínua, ar quente e úmido para o interior da tempestade e impulsionaram seu crescimento.

Nas zonas mais altas, onde a temperatura é negativa, as gotículas de água congelaram e passaram a formar partículas de gelo. Essas partículas permaneceram em suspensão devido à intensidade das correntes ascendentes, aumentando de tamanho em razão do congelamento de novas gotículas de água até atingirem peso suficiente para vencer a sustentação do ar e despencarem na forma de granizo.