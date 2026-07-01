Casal é suspeito de furtar bilhete premiado de R$ 29 milhões da Mega-Sena

Dois dos quatro ganhadores da Mega-Sena teriam feito apostas iguais na mesma lotérica. Blossom Stock Studio / stock.adobe.com

A ex-funcionária de uma lotérica em Sinop (MT) e o seu marido são suspeitos do furto de um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 29 milhões. O caso começou a ser investigado depois que a funcionária pediu demissão e afirmou que o marido era um dos ganhadores. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Segundo o g1, no dia do sorteio, em 2023, a funcionária imprimiu um bilhete de aposta com defeito para uma cliente. Um novo canhoto com os mesmos números foi emitido e entregue à compradora, que acertou as dezenas premiadas. O bilhete defeituoso foi guardado em um cofre da empresa e não foi cancelado.

Ao sair o resultado da aposta, vídeos de câmeras de segurança captaram a funcionária retirando o bilhete com defeito do cofre e comemorando com outra funcionária, dizendo que iria na Caixa Econômica Federal e precisaria que a colega cobrisse para ela no trabalho. No dia seguinte, ela e o marido pediram demissão e ele se apresentou como ganhador.

O prêmio de R$ 116.232.513,11 saiu em agosto de 2023 e foi dividido entre quatro ganhadores: dois de Sinop, que suspostamente teriam feito apostas iguais na mesma lotérica, um de Fortaleza (CE) e outro de Uberaba (MG). Cada um levou R$ 29.058.128,28.

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A baixa probabilidade estatística de ter duas apostas vencedoras no mesmo local despertou a atenção dos proprietários do estabelecimento. A partir disso, a Polícia Civil foi acionada e passou a investigar o caso.

Com o término das investigações, o Ministério Público (MP/MT) ofereceu denúncia contra o casal pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança.