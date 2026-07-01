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Casal é suspeito de furtar bilhete premiado de R$ 29 milhões da Mega-Sena

Ministério Público ofereceu denúncia contra os suspeitos por caso ocorrido em 2023

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Zero Hora

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