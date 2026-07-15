Cacique Raoni recebe alta após um mês de internação

Raoni Meuktire é reconhecido por seu ativismo pelos direitos indígenas no Brasil. Tânia Rêgo / Agência Brasil

O líder indígena da etnia kayapó Raoni Metuktire, de 94 anos, teve alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (15) após um mês internado no Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). As informações são do g1.

Raoni se encontrava internado no hospital desde o dia 19 de junho, para onde foi transferido após apresentar melhora das funções intestinais e renais, mantendo-se lúcido, consciente e orientado.

Ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal no dia 23 e foi liberado após apresentar quadro clínico estável.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Quem é cacique Raoni

Considerado uma das vozes mais influentes na defesa dos indígenas e do meio ambiente, o cacique Raoni foi peça-chave para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas.