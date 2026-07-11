Cachorro resgatado há dois anos em enchente no RS volta para casa após tutora encontrá-lo em lista de desparecidos: "Reconheci o olhar"

Um cachorro que havia se perdido durante a enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul voltou para casa mais de dois anos depois. Sua tutora o reconheceu em uma lista de animais desaparecidos no site da prefeitura de Canoas, onde mora.
O cão Tigre havia sido adotado pouco antes da enchente e se perdeu da família durante o resgate, conta a tutora Giovana Menneman Machado:
— Entrei no site da Secretaria para adotar um filhote e reconheci o olhar e as orelhinhas dele. O Tigre é um membro da nossa família e esse reencontro foi emocionante.
Segundo a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, responsável pelo acolhimento, identificação e divulgação dos animais resgatados durante a enchente, Tigre estava listado entre os animais perdidos e disponibilizados para adoção.
— Adotamos o Tigre pouco antes da enchente, depois de perdermos outro cachorro da família. Ele foi resgatado e acabou se separando de nós. Passamos mais de um ano procurando por ele e nunca perdemos a esperança — relata a tutora.
Mais de 20 mil animais foram resgatados durante o período crítico da enchente, segundo o governo do Estado. Em agosto de 2024, foi anunciado um programa para a adoção desses animais. Uma plataforma do governo estadual chegou a ser criada para juntar animais perdidos e possíveis adotantes – o serviço está fora do ar, em acordo com a legislação eleitoral.
Foram destinados R$ 7,2 milhões aos 95 municípios em situação de calamidade por conta das cheias. Do total, R$ 5,6 milhões foram para um auxílio mensal para as prefeituras no valor de R$ 188,85 por animal abrigado ou acolhido — para alimentação, cuidados veterinários e insumos.