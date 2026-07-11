Cachorro resgatado há dois anos em enchente no RS volta para casa após tutora encontrá-lo em lista de desparecidos: "Reconheci o olhar"

Tigre e sua tutora, Giovana Menneman Machado, reencontraram-se dois anos depois da cheia histórica. Bruno Ourique / Secom Canoas / Divulgação

Um cachorro que havia se perdido durante a enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul voltou para casa mais de dois anos depois. Sua tutora o reconheceu em uma lista de animais desaparecidos no site da prefeitura de Canoas, onde mora.

O cão Tigre havia sido adotado pouco antes da enchente e se perdeu da família durante o resgate, conta a tutora Giovana Menneman Machado:

— Entrei no site da Secretaria para adotar um filhote e reconheci o olhar e as orelhinhas dele. O Tigre é um membro da nossa família e esse reencontro foi emocionante.

Segundo a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, responsável pelo acolhimento, identificação e divulgação dos animais resgatados durante a enchente, Tigre estava listado entre os animais perdidos e disponibilizados para adoção.

— Adotamos o Tigre pouco antes da enchente, depois de perdermos outro cachorro da família. Ele foi resgatado e acabou se separando de nós. Passamos mais de um ano procurando por ele e nunca perdemos a esperança — relata a tutora.

Mais de 20 mil animais foram resgatados durante o período crítico da enchente, segundo o governo do Estado. Em agosto de 2024, foi anunciado um programa para a adoção desses animais. Uma plataforma do governo estadual chegou a ser criada para juntar animais perdidos e possíveis adotantes – o serviço está fora do ar, em acordo com a legislação eleitoral.