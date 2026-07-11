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Cachorro resgatado há dois anos em enchente no RS volta para casa após tutora encontrá-lo em lista de desparecidos: "Reconheci o olhar"

O cão Tigre havia sido adotado pouco antes da cheia de 2024 e se separou da família durante o resgate

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Gustavo Foster

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