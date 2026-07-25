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Caçadores de tempestades: ZH acompanhou expedição que enfrentou granizo e ventos de 80 km/h em região atingida por 68 mil raios; assista

Reportagem percorreu a Fronteira Oeste com grupo que registra a fúria do clima, coleta dados e alerta moradores sobre eventos extremos

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Marcelo Gonzatto

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