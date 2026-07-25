Caçadores de tempestades: ZH acompanhou expedição que enfrentou granizo e ventos de 80 km/h em região atingida por 68 mil raios; assista

No começo da madrugada, o fotógrafo Gabriel Zaparolli, 25 anos, olha para a mancha disforme sobre o mapa do Rio Grande do Sul na tela do computador. Quando ergue os olhos, minutos depois, vê diante de si o que a imagem de satélite prenunciava: uma besta-fera climática que ruge ao som de trovões, cospe uma chuva torrencial reforçada por pedras de gelo e reluz suas garras na forma de raios que ora espetam a terra, ora arranham as nuvens cinza-escuro ao redor.

Enquanto a população da região de Quaraí, na Fronteira Oeste, se abriga dentro de casa ou busca sair do caminho da tempestade atiçada pelo El Niño, Zaparolli e outros três integrantes da comitiva, a bordo de um Volkswagen Gol ano 2012, rumam diretamente ao encontro da criatura de vapor, vento e eletricidade. O quarteto é formado por caçadores de tempestades — uma comunidade de pesquisadores e aficionados por meteorologia e fenômenos atmosféricos que cruza o Estado perseguindo a fúria do tempo. O objetivo é registrar imagens e coletar dados capazes de permitir uma melhor compreensão sobre os temporais cada vez mais intensos que acossam os gaúchos.

O Rio Grande do Sul é um dos pontos mais favoráveis do continente à ocorrência de tempo severo por se localizar em uma faixa de embate entre massas de ar frias e quentes. Como resultado, entre 1991 e 2024 foi o Estado que mais registrou desastres ocasionados por granizo — concentrou 31,6% das 2.095 ocorrências observadas em todo o país. Respondeu ainda por um quarto dos episódios de vendavais e ciclones, atrás apenas de Santa Catarina, mas à frente no ranking de danos causados. Em períodos de El Niño, os riscos se multiplicam.

Zero Hora acompanhou um desses grupos entre o sábado (18) e o domingo (19) em uma incursão para interceptar uma das primeiras borrascas previstas para desabar sobre o solo gaúcho durante o atual período de alerta.

Previsão antecipada

Em 5 de julho, Zaparolli, morador de Torres, no Litoral Norte, conhecido internacionalmente por registrar fotos de clima e astronomia, envia um WhatsApp à reportagem de ZH com um aviso: "Dia 18 vamos ter potencial de tempo severo. A princípio, dias 16, 17 e 18". Ao longo das semanas seguintes, institutos de meteorologia e órgãos de defesa civil confirmaram essa expectativa. No período programado, após mais de 750 quilômetros percorridos e longas horas de espera, os caçadores se viram cercados por pelo menos três violentas tempestades formadas perto da fronteira com o Uruguai e a Argentina. Apenas em Quaraí e em outros cinco municípios próximos foram registrados nada menos do que 67,9 mil raios durante o domingo. Os viajantes precisaram se abrigar dentro do carro, em meio a um descampado iluminado por relâmpagos incessantes, para escapar das descargas elétricas, de uma ventania de 80 km/h e do granizo misturado à chuva torrencial.

A jornada começou, porém, sob céu azul e calor fora de época quando Zaparolli partiu de Torres acompanhado de sua namorada e cinegrafista da comitiva, Viviane Lumertz, 20 anos, no final da manhã de sexta-feira (17) rumo a Santa Maria — ponto estratégico por se situar no centro do Estado e facilitar o deslocamento a outras regiões, caso necessário. Em Teutônia, no Vale do Taquari, embarcou o estudante do primeiro semestre de meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Carlos Eduardo Schmidt Freitas, 18 anos. Já na cidade de destino, integrou-se ao time o meteorologista e mestrando da UFSM Rafael Santana, 27 anos. Restava se posicionar diante de alguma célula de tempestade que, por conta de um vento norte quente e seco, relutava em avançar.

Caçada em busca de tempo severo

Às 15h52min de sábado, Zaparolli liga para a equipe de ZH já mobilizada em Santa Maria:

— Estou olhando no radar aqui. Está começando a se desenvolver algo. Provavelmente vamos para Rosário do Sul e, dali, vamos atacar uma dessas tempestades. Pode dar vendaval e granizo.

No bairro Camobi, o quarteto termina de colocar os apetrechos no veículo. Muitos caçadores, como Zaparolli, dedicam-se a testemunhar fenômenos severos influenciados por programas de TV que mostram a rotina de equipes perseguindo tornados e outros eventos extremos nos Estados Unidos. Lá, quase sempre circulam em caminhonetes blindadas, com estações meteorológicas acopladas, acesso a dados de radar e satélite de alta qualidade e recursos de última geração.

Antes de iniciar a expedição, Zaparolli pergunta se os jornalistas trouxeram ganchos para fixar a caminhonete de ZH no chão, a exemplo dos americanos. Diante do olhar de espanto de repórter, fotógrafo e motorista, cai na gargalhada ao lado da namorada. É uma brincadeira recorrente com novatos acostumados a acompanhar esse tipo de missão apenas por programas estrangeiros.

— Viemos num Gol. Vai que o vento leva — complementa, ainda aos risos.





Saída de Santa Maria rumo a Rosário do Sul Jefferson Botega / Agência RBS

O cenário em terras americanas é bastante diferente do vivido pelos aventureiros locais: sem grandes apoios ou patrocínios, geralmente atuam por conta própria e tiram dinheiro do bolso para combustível e alimentação. Por isso, a comunidade é restrita — Zaparolli conhece apenas uma dezena de outros rastreadores da violência climática no Estado.

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Um dos poucos auxílios se resume a um aparelho Starlink, emprestado por uma empresa, para conexão à internet. Além de consultar imagens de satélite e de radares meteorológicos em tempo real para estimar onde será possível topar com uma tormenta de alta intensidade, o grupo pretende transmitir a viagem por streaming para alertar moradores das zonas próximas sobre eventuais perigos. Mas a diferença em relação aos caçadores estrangeiros é óbvia: o notebook é instalado sobre a tampa aberta do porta-luvas do Gol e circundado por um arame para não escorregar. O celular que vai filmando a estrada à frente fica preso ao para-brisa por um suporte reforçado com fita isolante.

Análise do tempo, em tempo real, em Rosário do Sul Jefferson Botega / Agência RBS

A despeito das dificuldades, que limitam as expedições a uma ou duas vezes por ano, a intenção é trocar de carro e adquirir uma estação meteorológica profissional em breve.

Quero fazer mais caçadas este ano, quando o El Niño está dando as caras. Assim, a gente faz mais transmissões ao vivo para alertar a população e fazer com que se abriguem em lugares seguros. GABRIEL ZAPAROLLI Fotógrafo

Enquanto isso não ocorre, um dos objetivos desta incursão é se colocar embaixo de uma chuva de granizo a fim de medir a dimensão das pedras de gelo.

— A gente consegue trazer esses registros para um banco de dados e ter uma climatologia de registros de tempo severo, ou seja, conseguimos medições de alta qualidade ao longo de vários anos. Assim, é possível associar padrões de tempestade que são favoráveis à ocorrência de granizo e aplicar isso na previsão de curtíssimo prazo, que chamamos de nowcasting — explica o meteorologista e navegador do time Rafael Santana, paulista radicado em Santa Maria que segue tormentas há seis anos e também se inspirou em uma série exibida pelo Discovery Channel.

Sua função é analisar mapas e observar o céu para antever a circulação das nuvens mais carregadas. Às 18h16min, ainda sob um céu pouco nublado, a equipe inicia a viagem de cerca de duas horas até Rosário do Sul.

Espera tensa sob as estrelas

Céu limpo sobre monumento em Rosário, antes da tormenta Jefferson Botega / Agência RBS

Quando os quatro desembarcam em Rosário, na Fronteira Oeste, já depois das 20h, são recebidos por um céu estrelado. A sudeste, vê-se o clarão mudo dos raios de um temporal longínquo que se move de Dom Pedrito a Bagé, a 200 quilômetros de distância por asfalto. A experiência dos caçadores diz que é inútil seguir essa formação devido ao comportamento das tormentas na região nesta época do ano. Como a nebulosidade viaja a cerca de 80 km/h no sentido de Oeste para Leste, quando a equipe chegasse ao local o mau tempo já teria se aproximado do oceano.

Resta estacionar junto a um posto de gasolina e esperar que a força da intempérie supere o bloqueio atmosférico erguido pela secura do vento Norte.

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— Caçar tempestades é um jogo de paciência — repete o caçula da equipe, o estudante Carlos Eduardo Schmidt Freitas, que está apenas em sua segunda perseguição climática.

A mãe liga de vez em quando para saber como está o jovem, além de marcar presença no grupo de WhatsApp da expedição. Logo depois de atendê-la e contar que tudo está calmo — tranquilo até demais — o quarteto se sobressalta com um possível "disparo" de tormenta, conforme o jargão da meteorologia de aventura.

— Tem um sistema com potencial aparentemente se formando na região de Alegrete — diz Zaparolli.

Poucos minutos depois, a imagem das nuvens na tela do computador começa a se desmanchar. Mais uma vez, o vento seco funcionou como uma barreira que impede a virada do tempo.

— Por que fui escolher ser caçador de tempestade?...— brinca o fotógrafo de Torres.

Já passa das 23h quando Freitas surge outra vez ouriçado com o celular em punho:

— Estão se formando novas células de tempestade na Argentina!

Deslocamento para Quaraí para interceptar temporal Jefferson Botega / Agência RBS

Zaparolli olha para o mapa, onde se destaca uma mancha com o centro avermelhado (indicativo de nuvens altas). O borrão ganha cada vez mais volume na província de Corrientes. O fotógrafo avisa:

— Vamos sair aqui da base de Rosário rumo a essas tempestades.

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Após deliberar com Rafael Santana, a decisão é viajar o quanto antes até Quaraí para interceptar o temporal em sua rota para o leste. Todos embarcam novamente no Gol preto e saem em disparada pela BR-158 e pela BR-293, contornando a Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, em uma viagem de mais de 200 quilômetros noite adentro.

Encontro com a fúria do temporal

A equipe se desloca pela rodovia quando, bem acima do horizonte, começam a surgir os primeiros clarões entre nuvens ainda distantes. Em pouco tempo, estacionam em uma clareira ao lado da pista na zona rural de Quaraí. Rafael Santana abre a porta do Gol, olha ao redor e se surpreende. Os lampejos dos raios e o estrondo grave dos trovões se repetem de forma ininterrupta ao Norte e a Oeste.

— Temos aqui não apenas uma tempestade, mas várias. Algumas estão se encaminhando aqui para Quaraí, mas também para a região de Artigas (Uruguai). Tem potencial para provocar granizo e rajadas de vento. Esperamos ser atingidos por essas tempestades nos próximos minutos — atesta o meteorologista, enquanto os demais membros da expedição começam a registrar o frenesi dos relâmpagos em fotos e vídeos.

Em um sistema convectivo (caracterizado por fortes correntes ascendentes e descendentes de ar), o topo das nuvens pode alcançar 12 quilômetros de altura.

Esse é o momento em que todo o trabalho de planejamento e posicionamento acaba dando resultado. Conseguimos, finalmente, chegar perto da tempestade, fazer os registros e alertar a população das cidades próximas que há riscos. RAFAEL SANTANA Meteorologista e mestrando da UFSM

Por volta das 2h, tudo é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube de Zaparolli. Minutos depois, chega um alerta:

— Pessoal, tem de entrar no carro agora!

Raio cai nas proximidades, o que exige abrigo dentro do carro Jefferson Botega / Agência RBS

Uma das regras de segurança fundamentais dos caçadores de tempestades é atentar para a aproximação final das tormentas. Quando o contato é iminente, é preciso se abrigar dos raios, da ventania e do eventual granizo. O interior do veículo é o local mais seguro. Logo após o aviso, a borrasca se esparrama com chuva forte, vento e pequenos granizos. Em seguida, passa e permite uma nova rodada de gravações. Foi, apenas, a primeira onda da intempérie. Menos de 20 minutos depois, ouve-se um novo alerta.

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— Olha ali uma shelf cloud — avisa Zaparolli.

Shelf cloud é uma nuvem baixa, horizontal e em formato — como o nome em inglês indica — de prateleira. Costuma estar associada a uma frente de rajada, ou ventania, e chegar acompanhada de intensa precipitação e, eventualmente, granizo. Mais uma vez, todos são orientados a correr para dentro do veículo. Em segundos, tem início um vendaval que deita a vegetação ao redor e chega a sacudir o Gol de Zaparolli e seus quatro ocupantes. Em seguida, desaba uma chuvarada ensurdecedora acompanhada por pedras de gelo de 2,5 centímetros. Não chegam a amassar a lataria do veículo, mas estralam ao se chocar contra o metal e os vidros.

Chuva chega acompanhada de vento e granizo Jefferson Botega / Agência RBS

A chuvarada se prolonga madrugada adentro. Uma réstia de céu aparece somente ao amanhecer, quando o grupo já se aproxima novamente de Santa Maria. A instabilidade segue se espalhando para outras regiões e, poucas horas depois, também cobriria o centro do Estado e as áreas mais ao norte do território. Nos dias seguintes, a precipitação abundante voltaria a encher os rios e desabrigar famílias.

Equipe alcança a borda do mau tempo, que segue avançando Jefferson Botega / Agência RBS

Depois de duas semanas de planejamento, mais de 750 quilômetros percorridos e oito horas de espera em campo, os caçadores de tempestades cumpriram sua missão. Os dados da tormenta foram compilados e vão ajudar a formar bancos de informações atualizadas para que estudiosos do tempo severo possam compreender melhor o novo clima gaúcho e prever seus terríveis impactos.

Sol surge no caminho de retorno para Santa Maria Jefferson Botega / Agência RBS