Avião de pequeno porte cai em Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h35min. Corpo de Bombeiros de Santa Catarina / Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do aeroporto de Navegantes, no Estado de Santa Catarina, nesta segunda-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens estavam na aeronave durante o acidente.

As duas vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, em estado grave.

A aeronave caiu entre a faixa de areia e a via pública.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o copiloto no lado de fora da aeronave, consciente e com ferimentos na face. Já o piloto, permanecia no interior do avião e apresentava estado mais grave, de acordo com a guarnição catarinense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h35min. Segundo os agentes, o local foi isolado por conta de vazamento de combustível.