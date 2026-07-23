Avião da Voepass que caiu em 2024 não poderia ter decolado, diz Cenipa em relatório final

Aeronave caiu em Vinhedo (SP) em 9 de agosto de 2024. NELSON ALMEIDA / AFP

Quase dois anos após a queda do avião da Voepass, que matou 62 pessoas, em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou nesta quinta-feira (23) o relatório final das causas do desastre.

A apuração técnica foi conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da FAB. De acordo com o tenente-coronel Paulo Mendes Fróes, investigador encarregado pelo Cenipa, a aeronave não poderia ter decolado em horário com previsão de chuva porque tinha uma falha no sistema de limpador de para-brisa, divulgou o g1.

— A aeronave não poderia ter previsão de decolagem se houvesse previsão de chuva uma hora antes e uma hora depois após a previsão da decolagem. Isso também valia para o horário estimado de pouso para a decolagem de destino ou na localidade da alternativa — explicou Fróes.

O trabalho de investigação começou no próprio dia do acidente, indo à cena para coletar informações e entrevistar testemunhas, logo após os bombeiros liberarem o local.

O relatório foi apresentado pelos investigadores em uma coletiva de imprensa em Brasília na tarde desta quinta. Antes, o Cenipa se reuniu reservadamente com familiares das vítimas.

Falha no sistema de degelo

Além disso, o relatório confirma que a aeronave apresentou falhas no sistema de degelo das asas em dois voos antes do incidente. No entanto, a tripulação não relatou a falha em diário de bordo.

— A tripulação deveria ter relatado no diário de bordo essa falha para que a manutenção, após o pouso, pudesse verificar o que estava acontecendo com o sistema. O que a comissão verificou é que após o pouso em Ribeirão Preto, na noite anterior, essa falha não foi registrada no diário de bordo da aeronave — disse Fróes.

Na véspera da queda, o avião decolou de Guarulhos com destino a Ribeirão Preto. A tripulação não era a mesma do dia do acidente.

Relembre como foi o acidente

O voo com origem em Cascavel, no Paraná, tinha como destino Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. No início da tarde de 9 de agosto de 2024, o avião ATR-72-500 da Voepass caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas. Os quatro tripulantes e seus 58 passageiros morreram após o impacto do avião bimotor contra o quintal de uma casa em um condomínio. Alguns corpos ficaram carbonizados.

A aeronave despencou 13 mil pés (4 mil metros) em dois minutos. O registro de voo no Flight Radar mostrou que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20min e a 4 mil pés (1,22 km) às 13h22min, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. O avião caiu cerca de 20 minutos antes de pousar e atingiu casas do condomínio residencial.

O piloto do avião, Danilo Santos Romano, comentou sobre uma falha no sistema de degelo da aeronave — essa informação foi divulgada em relatório preliminar apresentado pelo Cenipa, no dia 6 de setembro daquele ano.