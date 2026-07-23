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Avião da Voepass que caiu em 2024 não poderia ter decolado, diz Cenipa em relatório final

Investigadores apresentaram informações em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23)

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