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Aumento de 5,76% na conta de água da Corsan Aegea entra em vigor nesta quarta-feira

Redução de até 50% na tarifa social de clientes da Companhia também já está valendo; medida busca equilibro econômico e financeiro

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Maria Stolting

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