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Aulas suspensas, limpeza e doações: o cenário no Parque Eldorado após temporal com vento e granizo

Quatro escolas municipais suspenderam as aulas nesta segunda-feira. Cerca de mil alunos foram afetados

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Leticia Mendes

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