Aulas suspensas, limpeza e doações: o cenário no Parque Eldorado após temporal com vento e granizo

Na madrugada de sábado (11), o aposentado Antônio de Mello, 73 anos, despertou com o estrondo do granizo atingindo o telhado da residência. Morador do Parque Eldorado há três décadas, não se recorda de ter presenciado um temporal como o do último fim de semana.
Na manhã desta segunda-feira (13), ele caminhava pela Avenida Sesmaria dos Farrapos, uma das mais atingidas pelo temporal. Pedaços de árvores de grande porte, que foram serradas durante o fim de semana para desobstruir a via, ainda formavam pilhas de entulho nas laterais. Na via, postes tombaram e a fiação permanece caída em boa parte do trecho.
— Ainda estamos sem luz. Lá em casa não chegou a destruir nada, mas os vizinhos estão sofrendo muito. O mais triste foi o nosso CTG, veio tudo ao chão. Não sobrou praticamente nada — descreve o morador, sobre o Centro de Tradições Gaúchas que leva o mesmo nome da avenida.
Na mesma rua, em frente à casa de Luiz Carlos Souza da Silva, 55 anos, ainda havia gelo acumulado no pátio.
— Isso aqui ficou tudo coberto de pedra. Nunca vi tanto gelo. Já cortei 11 árvores desde sábado — descreve o morador.
No sábado, o gelo ficou acumulado nas ruas e na BR-290, onde um caminhão chegou a tombar às margens da rodovia. O veículo ainda seguia no local na manhã desta segunda-feira. O condutor, que vinha da Argentina, perdeu o controle do caminhão, após outro motorista, à frente dele, frear em razão de uma árvore caída. Havia gelo acumulado no local.
Santuário devastado
Ainda na Avenida Sesmaria dos Farrapos, está localizado o Santuário Voz Animal, que teve boa parte da estrutura destruída pelo temporal. A equipe ainda trabalha na limpeza e na reestruturação do espaço. Doações podem ser feitas para o santuário, que abriga cerca de 300 animais, entre cães, gatos, porcos, cavalos, ovelhas e aves, vítimas de maus-tratos e abandono. O contato deve ser feito por meio das redes sociais da organização (@sant_vozanimal).
Segundo o último levantamento da Defesa Civil de Eldorado do Sul, ao menos 720 pessoas ficaram desalojadas em razão do temporal e precisaram se abrigar na casa de vizinhos ou familiares. Boa parte delas já retornou às residências. Cerca de duas mil telhas foram distribuídas pela prefeitura ao longo de sábado e domingo.
No Parque Eldorado e nos assentamentos, quatro escolas municipais, onde estudam cerca de mil alunos, tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. As instituições não chegaram a ser danificadas pelo temporal.
— Uma dessas escolas chegou a ser utilizada para a montagem de um abrigo, mas ele não foi ativado, não precisou abrigar nenhum morador ainda — explica o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha.
Doações seguem nesta segunda
A prefeitura está realizando o abastecimento de água potável por meio de caminhões-pipa.
— Hoje, os caminhões seguem fazendo o abastecimento, principalmente para quem está sem energia elétrica ou depende de caixas d'água comunitárias. Equipes da CEEE Equatorial seguem restabelecendo o restante da energia elétrica, que ainda não está pleno — afirma Rocha.
Nesta segunda-feira, segue a distribuição de telhas para os moradores que ainda não conseguiram ter acesso ao material. Muitas casas ainda estão cobertas com lonas entregues no fim de semana.
Para as famílias mais vulneráveis, também são distribuídos produtos de limpeza. Os Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul realizam uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, além de cobertas e cobertores. As doações podem ser entregues na sede da corporação, na Avenida Emancipação, 370, em Eldorado do Sul.