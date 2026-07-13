Aulas suspensas, limpeza e doações: o cenário no Parque Eldorado após temporal com vento e granizo

Antônio de Mello, de 73 anos, morador da Avenida Sesmaria dos Farrapos. Leticia Mendes / Agência RBS

Na madrugada de sábado (11), o aposentado Antônio de Mello, 73 anos, despertou com o estrondo do granizo atingindo o telhado da residência. Morador do Parque Eldorado há três décadas, não se recorda de ter presenciado um temporal como o do último fim de semana.

Na manhã desta segunda-feira (13), ele caminhava pela Avenida Sesmaria dos Farrapos, uma das mais atingidas pelo temporal. Pedaços de árvores de grande porte, que foram serradas durante o fim de semana para desobstruir a via, ainda formavam pilhas de entulho nas laterais. Na via, postes tombaram e a fiação permanece caída em boa parte do trecho.

— Ainda estamos sem luz. Lá em casa não chegou a destruir nada, mas os vizinhos estão sofrendo muito. O mais triste foi o nosso CTG, veio tudo ao chão. Não sobrou praticamente nada — descreve o morador, sobre o Centro de Tradições Gaúchas que leva o mesmo nome da avenida.

Na mesma rua, em frente à casa de Luiz Carlos Souza da Silva, 55 anos, ainda havia gelo acumulado no pátio.

— Isso aqui ficou tudo coberto de pedra. Nunca vi tanto gelo. Já cortei 11 árvores desde sábado — descreve o morador.

No sábado, o gelo ficou acumulado nas ruas e na BR-290, onde um caminhão chegou a tombar às margens da rodovia. O veículo ainda seguia no local na manhã desta segunda-feira. O condutor, que vinha da Argentina, perdeu o controle do caminhão, após outro motorista, à frente dele, frear em razão de uma árvore caída. Havia gelo acumulado no local.

CTG ficou destelhada em razão do temporal do final de semana. Letícia Mendes / Agência RBS

Santuário devastado

Ainda na Avenida Sesmaria dos Farrapos, está localizado o Santuário Voz Animal, que teve boa parte da estrutura destruída pelo temporal. A equipe ainda trabalha na limpeza e na reestruturação do espaço. Doações podem ser feitas para o santuário, que abriga cerca de 300 animais, entre cães, gatos, porcos, cavalos, ovelhas e aves, vítimas de maus-tratos e abandono. O contato deve ser feito por meio das redes sociais da organização (@sant_vozanimal).

Segundo o último levantamento da Defesa Civil de Eldorado do Sul, ao menos 720 pessoas ficaram desalojadas em razão do temporal e precisaram se abrigar na casa de vizinhos ou familiares. Boa parte delas já retornou às residências. Cerca de duas mil telhas foram distribuídas pela prefeitura ao longo de sábado e domingo.

No Parque Eldorado e nos assentamentos, quatro escolas municipais, onde estudam cerca de mil alunos, tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. As instituições não chegaram a ser danificadas pelo temporal.

— Uma dessas escolas chegou a ser utilizada para a montagem de um abrigo, mas ele não foi ativado, não precisou abrigar nenhum morador ainda — explica o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha.

Local abriga cerca de 300 animais vítimas de maus-tratos e abandono. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Doações seguem nesta segunda

A prefeitura está realizando o abastecimento de água potável por meio de caminhões-pipa.

— Hoje, os caminhões seguem fazendo o abastecimento, principalmente para quem está sem energia elétrica ou depende de caixas d'água comunitárias. Equipes da CEEE Equatorial seguem restabelecendo o restante da energia elétrica, que ainda não está pleno — afirma Rocha.

Nesta segunda-feira, segue a distribuição de telhas para os moradores que ainda não conseguiram ter acesso ao material. Muitas casas ainda estão cobertas com lonas entregues no fim de semana.