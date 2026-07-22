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"Arrombar a porta para salvar as coisas dela": vizinhos tiram móveis de casa de mulher durante inundação em Lajeado 

Na Rua Borges de Medeiros, as residências já foram quase todas esvaziadas com ajuda de caminhões

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Guilherme Milman

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