"Arrombar a porta para salvar as coisas dela": vizinhos tiram móveis de casa de mulher durante inundação em Lajeado 

O Rio Taquari ultrapassou a cota de inundação nesta quarta-feira (22) e passou a tomar ruas de municípios do Vale do Taquari. Em Lajeado, enquanto moradores da Rua Borges de Medeiros esvaziam suas casas, outros se mobilizam para remover os móveis de vizinhos que não estão no local.

— Falei: "Vamos arrombar a porta para salvar as coisas dela" — disse Sandra Silvana Rosa dos Santos, enquanto retirava os móveis de uma moradora que estava trabalhando no momento em que a água subia.

Segundo Sandra, o carro da moradora que estava no trabalho já estava com água no assoalho. Os vizinhos usaram um caminhão para tirá-lo dali. Se não retirassem os móveis, logo eles teriam sido perdidos.

— A gente tem de ajudar, né. Não tem o que fazer — disse.

Para Sandra, que trabalha na região, é triste reviver o cenário de enchente.

— A gente vê as pessoas saindo das suas casas, de madrugada, debaixo de chuva, molhando tudo. Não é fácil — declarou.

Os pertences dos moradores estão sendo levados para o Parque do Imigrante.

Inundações no RS

Na madrugada desta quarta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas vermelhos, que indicam "risco muito alto", para inundação dos rios Caí e Taquari.

Ainda de madrugada, o Rio Taquari ultrapassou a cota de inundação em Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Lajeado e Muçum. A marca foi batida às 4h20min em Encantado e posteriormente nos demais municípios.

Moradores da região começaram a deixar as suas casas por precaução devido à cheia dos rios em Encantado, Estrela, Lajeado e Muçum. A situação se estende em municípios do Vale do Caí.