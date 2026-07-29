Arroio Feitoria transborda e atinge núcleo histórico de Ivoti; água já começou a baixar

Água chegou à praça do Núcleo de Casas Enxaimel. Airton Lemos / Grupo RBS

A água começou a baixar no entorno do Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti, após o Arroio Feitoria transbordar nesta quarta-feira (29). Durante a tarde, porém, a praça localizada junto ao conjunto histórico, na Rua Tuiuti, ainda permanecia alagada.

Imagens registradas no local mostram bancos, brinquedos e outros espaços de circulação da praça tomados pela água. O município não registrou pessoas desabrigadas ou desalojadas. Mesmo com a redução do nível, a Defesa Civil mantém o acompanhamento do Arroio Feitoria e dos pontos considerados mais vulneráveis.

O curso d’água subiu rapidamente durante a chuva e avançou sobre o entorno do ponto turístico. Segundo a prefeitura, as equipes permanecem mobilizadas na limpeza das áreas atingidas e na orientação dos moradores.

Ivoti não tem um rio principal cortando a área urbana. O Arroio Feitoria é o curso d’água de maior destaque no município e costuma responder rapidamente a volumes elevados de chuva. Quando transborda, atinge áreas próximas ao leito, entre elas o Núcleo de Casas Enxaimel.

Abaixo, vídeo divulgado pela prefeitura nesta quarta (29):

O que é o Núcleo de Casas Enxaimel

Localizado na Rua Tuiuti, no bairro Feitoria Nova, o Núcleo de Casas Enxaimel reúne construções históricas ligadas à imigração alemã e é um dos principais pontos turísticos de Ivoti.

Enxaimel é uma técnica de construção em que a estrutura de madeira permanece aparente, formando desenhos nas paredes. Os espaços entre as vigas são preenchidos com materiais como tijolos, pedras ou barro.