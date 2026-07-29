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Vale do Sinos
Notícia

Arroio Feitoria transborda e atinge núcleo histórico de Ivoti; água já começou a baixar

O município não registrou pessoas desabrigadas ou desalojadas

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Airton Lemos

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