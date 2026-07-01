Após paralisação de nove meses, obra de novo sistema de água é retomada em Viamão

A previsão é de que trabalhos sejam concluídos até novembro deste ano. Thales Silva / Corsan Aegea / Divulgação

Após nove meses de paralisação, a Corsan Aegea reiniciou nesta quarta-feira (1º) as obras para o novo sistema de abastecimento de água em Águas Claras, Viamão, na Região Metropolitana. Na semana passada, a Justiça autorizou a retomada, derrubando parcialmente a liminar que suspendia os trabalhos.

O projeto prevê a captação de água a partir dos seis poços que já haviam sido perfurados na região. Agora, serão concluídas as adutoras, interligações hidráulicas e instalações eletromecânicas, que devem transportar a água da região até o centro de Viamão. A previsão da empresa é que as obras sejam concluídas até novembro deste ano.

Serão mobilizados 85 profissionais e 20 máquinas na Estrada Velha I, próximo ao número 656. Moradores questionam o projeto em razão dos impactos ambientais na área de preservação do Banhado Grande, e também temem o impacto nos poços e no abastecimento da comunidade. A associação afirma que vai recorrer da nova decisão.

Conforme a Corsan, o projeto prevê investimento de R$ 87 milhões. A empresa defende essa como uma alternativa para reduzir o risco de desabastecimento de Viamão.

Contudo, mesmo com a permissão para realização das obras, o início da operação ainda não está liberado. A captação e distribuição de água estão condicionadas a uma nova autorização judicial a partir de uma série de exigências.

Aumento da capacidade

Segundo a concessionária, quando concluído, o sistema acrescentará 170 litros de água por segundo à capacidade de abastecimento da região, com possibilidade de ampliação gradual de até 550 litros por segundo, beneficiando cerca de 145 mil moradores.

Entre as medidas estão a criação de uma plataforma pública com dados de monitoramento dos poços em linguagem acessível, o levantamento de poços clandestinos ou sem outorga na região, o mapeamento de residências sem esgotamento sanitário adequado e a elaboração de um Plano de Combate ao Desperdício de Água para Viamão. De acordo com a Corsan, todas as determinações serão cumpridas.

Na decisão (entenda abaixo), a magistrada também foi cautelosa em relação aos estudos técnicos apresentados até agora, alvos de questionamentos por parte da comunidade.

Já de acordo com a empresa, o projeto foi definido após avaliações técnicas demonstrarem "que a vazão prevista é compatível com a capacidade de renovação do aquífero, preservando sua disponibilidade e sem impactos aos poços existentes na região."

O que diz a Justiça:

"A magistrada revogou parcialmente a tutela de urgência para permitir exclusivamente a continuidade das obras necessárias à conclusão da adutora e das estruturas indispensáveis à futura operação do sistema.

A decisão determina que fica vedado o início da captação e distribuição de água dos poços sem prévia autorização judicial.

Ainda, estabelece que, antes de solicitar essa autorização, a CORSAN deverá comprovar o cumprimento das seguintes providências:

a) disponibilização de site ou hotsite público, com informações acessíveis à população, em linguagem clara e compreensível, contendo dados de monitoramento dos poços, informações sobre qualidade da água, relatórios interpretativos, histórico dos dados coletados e explicação simplificada sobre o funcionamento do sistema;

b) levantamento dos poços clandestinos, irregulares ou sem outorga existentes na região impactada, com encaminhamento das informações aos órgãos competentes, especialmente ao DRHS/SEMA, para adoção das providências cabíveis;

c) levantamento das residências da região que possuem e das que não possuem solução adequada de esgotamento sanitário, indicando, quando possível, a modalidade de esgotamento existente e os riscos potenciais de contaminação;

d) prestação de auxílio técnico ao Município de Viamão/RS para a regularização dos poços municipais eventualmente irregulares ou sem outorga, sem prejuízo das atribuições próprias do ente municipal e dos órgãos estaduais competentes; e