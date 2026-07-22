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Após falhas na enchente de 2024, todas as casas de bombas de Porto Alegre estão aptas a operar, diz Dmae

Estruturas que empurram água da chuva acumulada na cidade para fora dos diques  passam atualmente por requalificação

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Carlos Rollsing

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