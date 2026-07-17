Aluno morre após "banho de óleo" em formatura de escola de aviação no Paraná

Gustavo Henrique Lara participou do "banho de óleo" após concluir uma etapa de formação aeronáutica. Instagram: @gustavoh_lara / Reprodução

O engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu em decorrência de uma reação alérgica grave provocada por um ritual de formatura de uma escola de aviação de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do g1.

O episódio ocorreu na noite dessa quinta-feira (16) no Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) do Aeroclube de Ponta Grossa.

Um instrutor da uma escola foi preso em flagrante por homicídio culposo. O instrutor, cujo nome não foi divulgado, é apontado como o responsável por jogar a substância na vítima. Ele se apresentou espontaneamente à delegacia, prestou depoimento, pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado.

De acordo com o delegado Lucas Petry, responsável pelo caso, a substância despejada sobre o aluno durante a comemoração é um óleo utilizado em motores de aeronaves. A prática, conhecida como "banho de óleo", é uma tradição realizada após a conclusão de uma etapa da formação aeronáutica.

Após o contato com o produto, Gustavo apresentou um quadro grave de saúde. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado a um hospital, mas não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação realizadas pelas equipes médicas e de socorro.

Em depoimento à Globo, o Samu detalhou que o aluno sofreu uma reação anafilática, considerada a forma mais grave e rápida de uma reação alérgica. Segundo o serviço, ele teve uma crise convulsiva seguida de três paradas cardiorrespiratórias – as duas primeiras foram revertidas, mas ele não resistiu à terceira.

Conforme relatou à polícia, o instrutor afirmou que o banho aplicado aos formandos costuma ser feito do pescoço para baixo. Segundo a investigação, "até o momento, não foram identificados elementos que indiquem intenção de provocar a morte da vítima". As circunstâncias do caso ainda são apuradas.

Preparação de oito anos

Ao g1, os familiares relataram que Gustavo se preparou para as aulas de aviação e estudou por oito anos. Inclusive, tanto parentes quanto amigos foram convidados para acompanhar o seu "batismo" nos céus.

Nas redes sociais, ele havia compartilhado uma imagem celebrando a formatura:

"Pode ser que hoje seja o melhor dia de toda a minha formação de piloto até aqui.

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