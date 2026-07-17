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Aluno morre após "banho de óleo" em formatura de escola de aviação no Paraná

Um instrutor da instituição foi preso em flagrante por homicídio culposo; ele se apresentou espontaneamente à delegacia, prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança 

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