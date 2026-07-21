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RS tem ônibus arrastado pela água, resgates de moradores e quedas de muro; 73 municípios registraram prejuízos

Defesa Civil emitiu alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari até as 19h de quarta-feira

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Isadora Garcia

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