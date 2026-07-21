RS tem ônibus arrastado pela água, resgates de moradores e quedas de muro; 73 municípios registraram prejuízos

O Rio Grande do Sul está sob a atuação de uma instabilidade que provoca chuva forte e ininterrupta nesta terça-feira (21). Ao menos 73 municípios relataram à Defesa Civil prejuízos causados pelo mau tempo no início da noite — pela manhã eram 52.

No norte do Estado, um idoso precisou ser resgatado de um carro em alagamento, e um ônibus foi arrastado pela força da água — o motorista não ficou ferido. Em Porto Alegre, um muro desabou e moradores precisaram ser resgatados no bairro Cristal.

Cidades do Vale do Rio Pardo, como Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, estão com aviso para possibilidade de evacuação de residências. Em Santa Cruz, o nível do Rio Pardinho já atingiu cota de inundação.

A Defesa Civil emitiu também alerta de risco alto para elevação dos rios Caí e Taquari. O aviso é válido até as 19h de quarta-feira (22). A Climatempo aponta para possibilidade de chuva volumosa e temporais, principalmente durante madrugada e manhã de quarta, com enfraquecimento da instabilidade à tarde.

Mais cedo, um alerta severo de temporal foi enviado pela Defesa Civil para celulares em parte do norte do Estado e da serra gaúcha. O aviso informava sobre chuva intensa e volumosa entre Passo Fundo e André da Rocha até as 21h desta terça. Segundo a Defesa Civil gaúcha, havia risco muito alto de alagamentos e cheias em arroios e rios pequenos.

Ônibus arrastado, quedas de muro e destelhamentos no norte do RS

Ônibus foi arrastado pela força da chuva em Ibiraiaras. Defesa Civil/Divulgação

A região norte do Rio Grande do Sul foi uma das mais atingidas pelo temporal desta terça. Um ônibus foi arrastado pela água na cidade de Ibiraiaras. De acordo com a Defesa Civil do município, o veículo que realiza o transporte de trabalhadores de frigoríficos estava sem passageiros no momento do incidente. O coletivo foi resgatado por máquinas da prefeitura. Ninguém ficou ferido.

Na cidade de Vila Maria, uma ponte, localizada na Rua General Flores da Cunha, próxima à Unidade Básica de Saúde 2, foi interditada após o deslocamento da cabeceira da estrutura. Devido ao risco, está proibida a passagem de veículos e pedestres. A alternativa é a ponte que liga o Parque de Eventos ao Módulo Esportivo XV de Novembro, na Rua XV de Novembro.

Em Carazinho, os muros de uma residência e do Estádio do Campo do Glória desabaram. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Os alagamentos também atingiram casas, mas não há registro de desabrigados.

Em Frederico Westphalen, cerca de 50 casas foram afetadas pela chuva e o vento, com danos de média complexidade. Cinco residência ficaram completamente destelhadas. Além disso, pontos comerciais foram impactados e uma árvore caiu sobre a BR-386. Não há registros de feridos.

Equipes da prefeitura da cidade e da Defesa Civil regional e municipal atuaram nos bairros Fátima, Aparecida, Ipiranga, Santo Inácio, São Francisco de Paula e Centro. Em Linha Boa Esperança houve o destelhamento de casas e galpões.

Na Serra, água bloqueia ponte

Segundo a Climatempo, Caxias do Sul já registrou 75 milímetros de chuva nesta terça. Gustavo Prestes Dhein / Divulgação

O alto volume de chuva elevou o nível do Arroio Pinhal, encobrindo a ponte provisória instalada na comunidade de Vila São Pedro, no interior de Caxias do Sul.

A estrutura é a única alternativa segura para os moradores acessarem a BR-116 e se deslocarem até a área central do município. Em 2024, a comunidade chegou a ficar quatro meses sem acesso para veículos, após a queda da ponte. Já em junho do ano passado, também em função da chuva e do risco aos moradores, onze pessoas foram retiradas de casa pelos bombeiros e pela Defesa Civil.

Como estão os rios no RS

Na tarde desta terça (21), a Defesa Civil fez uma transmissão ao vivo e ressaltou que a chuva deve provocar elevação significativa em parte dos rios principais das bacias do Estado, mas sem que a cota de inundação seja atingida. São os rios: Quaraí, Ibirapuitã, Jacuí, Pardo, Forqueta, Taquari, Caí, além dos afluentes do Rio Uruguai no Alto Uruguai. Por outro lado, há risco de cheias em arroios e pequenos rios, além de alagamentos em áreas urbanas.

Durante a tarde, o secretário de Segurança e Trânsito e coordenador da Defesa Civil de Santa Cruz do Sul, Reginaldo Martins Brito de Campos, informou que o Rio Pardinho atingiu a marca de 7m30cm, alcançando a cota de inundação.

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Segundo ele, o volume de água que desce do município de Sinimbu tem provocado uma elevação muito rápida do rio, e há possibilidade de que a água alcance em breve a Rua Irmão Emílio, no Bairro Várzea. Diante do cenário, a Defesa Civil determinou o acionamento das sirenes de alerta no Bairro Navegantes para orientar a população sobre a necessidade de evacuação. As equipes permanecem monitorando a situação em tempo real e prestando apoio aos moradores.

Conforme a Defesa Civil do Estado, esse rio é considerado secundário na bacia, já que o principal é o Rio Pardo.

O monitoramento dos rios traz três patamares importantes, em uma crescente: cota de atenção, cota de alerta e o máximo, cota de inundação. Conforme dados do Serviço Geológico do Brasil na noite desta terça-feira, os rios Caí, em Caxias do Sul e em São Sebastião do Caí, e Quaraí, no município de Quaraí, ultrapassaram o nível de alerta, mas não alcançaram o patamar de inundação.

Outros rios monitorados estavam ainda dentro da cota de atenção. Eram eles:

o Rio das Antas, na região de Santa Bárbara

o Rio Guaporé, em Guaporé

o Rio Tainhas, na região de Jaquirana

o Rio Ibirapuitã, em Alegrete

o Rio Cadeia, na região de São Sebastião do Caí

o Rio Forqueta, em Pouso Novo.

e o Rio Caí, na parte em que passa por Montenegro

Falta de luz

Dados do início da noite desta terça-feira (21) indicavam que o Rio Grande do Sul tinha 13.152 clientes sem luz devido à chuva intensa e às rajadas de vento. Na área de concessão da RGE, eram 10,5 mil clientes desabastecidos.

Já na área da CEEE Equatorial, eram pelo menos 3.052 clientes sem luz nos principais municípios afetados durante o início da noite: Viamão, Bagé, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha.

Aumenta o número de municípios com danos

Na noite desta terça, a Defesa Civil atualizou para 73 o número de municípios que reportaram danos. O levantamento anterior trazia 52 municípios. Na nova listagem, foram adicionados:

Augusto Pestana

Boa Vista do Cadeado

Cachoeirinha

Canudos do Vale

Cidreira

Marau

Nova Palma

Pareci Novo

Passa Sete

Pejuçara

Relvado

Rio Pardo

Roque Gonzales

Salvador das Missões

São Jerônimo

São Sepé

Segredo

Sete de Setembro

Sobradinho

Ubiretama

Vale Real