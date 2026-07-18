Alerta de temporais esvazia free shops na Fronteira Oeste

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Nuvens escuras ameaçaram virada no tempo que não se confirmou. Duda Fortes / Agencia RBS

As projeções de tempo severo impactaram os free shops da Fronteira Oeste neste sábado (18). Os finais de semana costumam ser de movimento intenso na região, mas os avisos de que os dias seriam marcados por temporais esvaziaram as lojas.

A Fronteira Oeste permanece sob um alerta vermelho por parte da Defesa Civil estadual desde a sexta-feira (17). Segundo o comunicado, os dias mais críticos seriam justamente sábado e domingo (19), com possibilidade de tempestade forte e rajadas de vento acima de 90 km/h.

Embora até o momento não tenha se confirmado, a previsão afastou turistas da região.

— Hoje teve menos, bem menos excursões. Normalmente a gente trabalha aos sábados com a porta fechada porque lota, a fila começa às 4h aqui. Então o alerta causou sim preocupação — explica o vendedor de um free shop na região de Santana do Livramento, Marcelo Rodrigues Carvalho.

Nem todo o público ficou preocupado com a possibilidade de enfrentar um temporal. Foi o caso de um casal de Pinhal, município do norte do Estado, que aproveitou o final de semana para fazer compras em Rivera.

— Causou preocupação, inclusive, a gente veio olhando o tempo todo a previsão. A gente já veio se cuidando, né? Mas não deixamos de vir fazer as compras, com certeza — diz a profissional de RH Larissa Bonatti.

Número de excursões foi menor do que o normal na região. Duda Fortes / Agencia RBS

Temperatura chegou a 26 graus

Os moradores da Fronteira Oeste começaram o final de semana olhando para o céu e sob expectativa de temporal, vendaval, queda de granizo e estragos. Mas o sábado brindou os fronteiriços com calor e sol. Ao longo do dia, algumas nuvens escuras pareceram ameaçadoras, mas foram passageiras e com o vento se foram.

O dia de verão e de temperaturas que chegaram aos 26 graus durante a tarde em algumas cidades pouco lembrava um julho invernal.

Em Rosário do Sul, as autoridades locais trabalhavam com uma projeção que poderia chegar a 150mm de chuva em apenas dois dias. A média para todo o mês de julho no município gira em torno de 100mm.

— Nós tínhamos uma projeção que seria entre 100, 150 até 200 milímetros de quinta-feira (16) à noite até terça-feira (21) pela parte da tarde. Só que até agora não choveu praticamente, então hoje não temos ideia — diz Cleber Domingues, coordenador da Defesa Civil do município.

O município de 39 mil habitantes se diz preparado para uma mudança no tempo. Protocolos de ação por parte das autoridades foram debatidos pela prefeitura na sexta-feira pela manhã. Um ginásio esportivo foi reservado para eventuais famílias desabrigadas. Na região, apenas Alegrete registrou cinco pessoas desalojadas em razão de vendaval na sexta-feira.



