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À espera do mau tempo
Notícia

Alerta de temporais esvazia free shops na Fronteira Oeste

Em meio à previsão de tempo severo, lojas registraram movimento menor, mas sábado ainda foi de sol e calor

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Paulo Rocha

Santana do Livramento

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