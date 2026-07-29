Água invade ruas de São Leopoldo após elevação do Rio dos Sinos: "Toda vez é a mesma coisa"

A elevação do Rio dos Sinos, que está acima da cota de inundação, faz com que a água já invada a Rua da Praia e a Rua das Camélias, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, nesta quarta-feira (29).

Na última medição, realizada às 8h15min, o nível do rio estava em 4m74cm na estação da Ponte 25 de Julho. Neste ponto, a cota de inundação é de 4m50cm.

A água já invade algumas residências. Os moradores das áreas atingidas monitoram a situação e levantam móveis e eletrodomésticos.

Eliane Walisenski Kosvoski, 43 anos, mora na Rua das Camélias com os filhos em um contêiner doado por empresários após a enchente de 2024. No final da manhã desta quarta-feira, a água beirava o portão da residência.

— Já peguei várias enchentes, toda vez é a mesma coisa, sempre assim. O rio sobe e alaga tudo. Minha casa é esse contêiner que ganhei de dois empresários quando deu a enchente que devastou tudo, em 2024, porque levou tudo, a minha casa inteira — relembra.

Morador da mesma rua, o aposentado Adão Nascimento, 67, utilizava uma canoa feita de madeira para retornar para casa após fazer compras no mercado.

— Toda a enchente a gente precisa disso aqui (canoa) para sair e para chegar (em casa). Não pretendo sair, só vou erguer as coisas se necessário — explica.

Conforme o último balanço da Defesa Civil de São Leopoldo, apenas um morador foi retirado de uma área alagada até o momento.