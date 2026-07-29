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Água invade ruas de São Leopoldo após elevação do Rio dos Sinos: "Toda vez é a mesma coisa"

Famílias das áreas mais afetadas tentam proteger pertences enquanto o nível segue acima da cota de inundação

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Maria Stolting

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