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Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por rocha que caiu de pedreira em Santa Catarina 

Polícia Civil abriu um inquérito e investiga se o caso se enquadra como homicídio culposo

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Zero Hora

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