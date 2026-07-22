Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por rocha que caiu de pedreira em Santa Catarina 

Operação de resgate para remover o corpo do adolescente preso sob a rocha durou cerca de três horas. Bombeiros Voluntários de Jaguaruna / Instagram/Reprodução

Um adolescente de 16 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (22), após ser atingido por uma pedra que caiu de uma encosta. Ele estava trabalhando em uma pedreira no sul de Santa Catarina, no município de Treze de Maio.

Segundo o g1, os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna informaram que uma pedra cedeu e caiu sobre o jovem, que já não apresentava sinais vitais quando os socorristas chegaram. A operação de resgate para remover o corpo do adolescente preso sob a rocha durou cerca de três horas.

A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga se o caso se enquadra como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A suspeita surge por suposta omissão de regras técnicas, além de outras possíveis infrações no local. O órgão também averigua se a pedreira era legalizada e se o adolescente poderia trabalhar legalmente no local.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do adolescente passará por um exame, e as investigações buscarão descobrir as condições de segurança do trabalho, a dinâmica do acidente e a regularidade do local de exploração mineral.