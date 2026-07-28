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"Achei que fosse uma raposa": como Ozzy, cachorro roubado em Porto Alegre, voltou para casa

Gerente de investimentos encontrou o animal durante temporal, cuidou dele por uma noite e ajudou a localizar a família

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Leonardo Martins

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