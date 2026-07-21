A sua casa está preparada para o temporal? Confira o checklist

Com a proximidade de temporais, é importante se preparar para evitar danos às residências. Duda Fortes / Agencia RBS

Temporais podem causar uma série de danos em residências. Por isso, é importante estar com a casa preparada para enfrentar eventos climáticos. Algumas ações podem ser tomadas a fim de evitar destelhamentos, alagamentos e demais estragos.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil de Porto Alegre, coronel Edvaldo Rodrigues, as ações preparatórias para eventos climáticos são as que mais devem ter ênfase.

Zero Hora fez um checklist para você preparar a sua casa para uma tempestade. Veja a seguir.

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Como manter a casa protegida de danos com temporais

Limpeza de calhas e ralos

Em casos de grande volume de chuva, as calhas podem ficar sobrecarregadas. Por isso, é preciso mantê-las limpas, sem acúmulo de galhos e folhas. Quando a limpeza não é feita, pode haver o entupimento, causando uma sobrecarga no telhado, o que pode resultar em infiltrações ou goteiras, por exemplo.

O mesmo vale para os ralos, que quando cheios de sujeira podem entupir, provocando alagamentos, uma vez que a água não consegue escoar.

Não deixar objetos soltos em áreas externas

Uma das orientações do coronel Rodrigues é não deixar móveis, vasos e demais objetos soltos em áreas externas, como sacadas ou pátios. Em caso de vento forte, os itens podem ser arrastados e acabar causando danos à propriedade ou às pessoas.

Checklist

Manter as calhas limpas e desobstruídas

Desentupir os ralos

Não deixar objetos soltos em áreas externas

É preciso ficar atento aos alertas meteorológicos de fontes oficiais, como Defesa Civil (municipal e estadual), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), para se preparar com antecedência.

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O temporal chegou, e agora?

Em caso de tempestade, o primeiro passo é encontrar um local seguro para se abrigar. Também é importante manter portas e janelas trancadas.

Além disso, é importante ter em mãos os telefones de emergência, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além de, se possível, estar em porte do documento de identificação.

A coordenadora de comunicação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, tenente Sabrina Ribas, traz ainda alguns alertas:

Durante o temporal, sobretudo quando houver descargas elétricas, retire os eletrodomésticos da tomada

Evite tomar banho em chuveiro elétrico

Abrigue os animais domésticos em local seguro

domésticos em local seguro Em caso de descargas elétricas, evite ficar próximo a janelas

Tempo no RS

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de semana, já causaram danos em pelo menos 49 municípios. Além disso, o Rio Grande do Sul segue sob alerta vermelho para acumulado de chuva, válido para a faixa que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina, e de Rio Grande até a Região Metropolitana, durante toda a terça-feira (21).

Paralelamente, um alerta laranja indica risco de tempestade com granizo e vento de até 100 km/h em grande parte do Estado, válido até o fim do dia. A previsão, de acordo com a Climatempo, é de que a chuva passe a dar trégua a partir de quinta-feira (23).