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Uma experiência e tanto
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"Viver do lúdico": como é a vida da família que mora em um castelo às margens da BR-101, em Torres

Thaiza Rodrigues de Toni e a família moram no castelo desde 2023; local tem mais de 40 anos

Isadora Garcia

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