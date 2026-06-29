Viúva de policial com vício em bets diz que marido deixou dívida de quase R$ 1 milhão; veja o que se sabe sobre o caso

A enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão publicou um vídeo nas redes sociais (veja abaixo) na última quarta-feira (24), dia da partida do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026, alertando contra jogos de apostas esportivas, conhecidas como bets.
O marido de Raquel, o policial militar Danilo Lopes Negrão, morreu em setembro de 2023 em razão de uma depressão decorrente do vício no jogo. A viúva informou ao g1 que seu esposo, enquanto lidava com o transtorno, acumulou dívidas de quase R$ 1 milhão, causado um prejuízo financeiro à família.
Danilo morreu quando Valentina, a filha do casal, tinha cinco anos.
O caminho para o vício
Segundo contado por Raquel no vídeo, Danilo começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022. Ele ganhou dinheiro no início, mas ao longo do tempo passou a perder. Para contornar a situação, o policial militar pediu dinheiro emprestado para a família e amigos.
— Depois de alguns dias (da morte de Danilo), eu fui analisar o computador e vi uma planilha com os nomes das pessoas com quem ele tinha pegado dinheiro emprestado. Amigos e alguns agiotas. E pegou empréstimo com banco também — disse Raquel ao g1.
As pessoas emprestavam os valores à Danilo pois concordavam que ele era uma pessoa honesta, conforme Raquel. Em seu vídeo, ela descreve Danilo como um homem "incrível, honrado, trabalhador, honesto e bom pai de família".
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Mesmo com os empréstimos, as dívidas se acumulavam, e o transtorno de Danilo cresceu. A família tentou ajudá-lo a deixar o vício nas bets e buscou tratamento psiquiátrico para o policial, mas o desfecho da história ainda foi trágico. Sete meses após a Copa do Mundo de 2022, em setembro de 2023, Danilo morreu devido a uma depressão ocasionada pelo vício.
— Ele entrou numa depressão porque estava devendo muito dinheiro e viu que estava perdendo a dignidade dele como homem. Então ele foi perdendo a vontade de viver — narrou Raquel.
Dívida próxima de R$ 1 milhão
Após a morte do marido, a enfermeira viveu "o pior inferno de sua vida" e não conseguiu vivenciar o luto em razão das dívidas deixadas por Danilo, que somavam quase R$ 1 milhão.
— Muita gente próxima chegou e falou: "Olha, o Danilo deixou uma dívida comigo. Eu queria ver como você vai fazer para pagar essa dívida" — lembrou.
Hoje, três anos após a morte do marido, Raquel ainda sente os impactos financeiros e psicológicos deixados pela morte. Devido a processos judiciais, ela ainda mora na casa da família em Goiânia, onde aconteceu a morte, por não conseguir vender o imóvel.
Alerta contra as bets
Raquel publicou seu vídeo na última quarta-feira, dia em que o Brasil jogou na Copa, para intensificar seu alerta contra as bets esportivas. Na publicação, a enfermeira ressalta que a única maneira de evitar o vício nas apostas é não jogando:
— Não joguem. Não joguem com paciência, não joguem pouco, não joguem muito, não joguem nada. O jogo não vai te levar para lugar nenhum.
A viúva ainda disse que escolheu tornar sua história pública para "ajudar" famílias que possam estar enfrentando a mesma situação. "A vida da minha família foi destruída, não deixe isso acontecer com a sua também", escreveu em outro post.
Veja o vídeo de Raquel Maria:
Como pedir ajuda
As plataformas legalizadas de bets, autorizadas pelo Ministério da Fazenda para funcionarem no Brasil, possuem o mecanismo autoexclusão, disponível desde 2025. Através dele, é possível solicitar o bloqueio da conta e interromper o acesso aos serviços de apostas. O recurso, no entanto, não está presente em sites clandestinos.
Outra medida criada após a regulamentação foi a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, lançada pelo Ministério da Fazenda em dezembro de 2025. Por meio dela, você pode impedir que um CPF seja utilizado para cadastro e acesso em todas as casas de apostas autorizadas no Brasil.
Além disso, o Ministério da Saúde reúne orientações sobre acolhimento, tratamento e redes de apoio no Guia de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogos de Apostas.
Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.
Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).
Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.