Viúva de policial com vício em bets diz que marido deixou dívida de quase R$ 1 milhão; veja o que se sabe sobre o caso

Viúva de PM afirmou que seu marido morreu devido à depressão causada pelo vício. Reprodução / @raquelquell_20 / Instagram

A enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão publicou um vídeo nas redes sociais (veja abaixo) na última quarta-feira (24), dia da partida do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026, alertando contra jogos de apostas esportivas, conhecidas como bets.

O marido de Raquel, o policial militar Danilo Lopes Negrão, morreu em setembro de 2023 em razão de uma depressão decorrente do vício no jogo. A viúva informou ao g1 que seu esposo, enquanto lidava com o transtorno, acumulou dívidas de quase R$ 1 milhão, causado um prejuízo financeiro à família.

Danilo morreu quando Valentina, a filha do casal, tinha cinco anos.

O caminho para o vício

Segundo contado por Raquel no vídeo, Danilo começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022. Ele ganhou dinheiro no início, mas ao longo do tempo passou a perder. Para contornar a situação, o policial militar pediu dinheiro emprestado para a família e amigos.

— Depois de alguns dias (da morte de Danilo), eu fui analisar o computador e vi uma planilha com os nomes das pessoas com quem ele tinha pegado dinheiro emprestado. Amigos e alguns agiotas. E pegou empréstimo com banco também — disse Raquel ao g1.

As pessoas emprestavam os valores à Danilo pois concordavam que ele era uma pessoa honesta, conforme Raquel. Em seu vídeo, ela descreve Danilo como um homem "incrível, honrado, trabalhador, honesto e bom pai de família".

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Mesmo com os empréstimos, as dívidas se acumulavam, e o transtorno de Danilo cresceu. A família tentou ajudá-lo a deixar o vício nas bets e buscou tratamento psiquiátrico para o policial, mas o desfecho da história ainda foi trágico. Sete meses após a Copa do Mundo de 2022, em setembro de 2023, Danilo morreu devido a uma depressão ocasionada pelo vício.

— Ele entrou numa depressão porque estava devendo muito dinheiro e viu que estava perdendo a dignidade dele como homem. Então ele foi perdendo a vontade de viver — narrou Raquel.

Dívida próxima de R$ 1 milhão

Após a morte do marido, a enfermeira viveu "o pior inferno de sua vida" e não conseguiu vivenciar o luto em razão das dívidas deixadas por Danilo, que somavam quase R$ 1 milhão.

— Muita gente próxima chegou e falou: "Olha, o Danilo deixou uma dívida comigo. Eu queria ver como você vai fazer para pagar essa dívida" — lembrou.

Hoje, três anos após a morte do marido, Raquel ainda sente os impactos financeiros e psicológicos deixados pela morte. Devido a processos judiciais, ela ainda mora na casa da família em Goiânia, onde aconteceu a morte, por não conseguir vender o imóvel.

Alerta contra as bets

Raquel publicou seu vídeo na última quarta-feira, dia em que o Brasil jogou na Copa, para intensificar seu alerta contra as bets esportivas. Na publicação, a enfermeira ressalta que a única maneira de evitar o vício nas apostas é não jogando:

— Não joguem. Não joguem com paciência, não joguem pouco, não joguem muito, não joguem nada. O jogo não vai te levar para lugar nenhum.

A viúva ainda disse que escolheu tornar sua história pública para "ajudar" famílias que possam estar enfrentando a mesma situação. "A vida da minha família foi destruída, não deixe isso acontecer com a sua também", escreveu em outro post.

Veja o vídeo de Raquel Maria:

Como pedir ajuda

As plataformas legalizadas de bets, autorizadas pelo Ministério da Fazenda para funcionarem no Brasil, possuem o mecanismo autoexclusão, disponível desde 2025. Através dele, é possível solicitar o bloqueio da conta e interromper o acesso aos serviços de apostas. O recurso, no entanto, não está presente em sites clandestinos.

Outra medida criada após a regulamentação foi a Plataforma Centralizada de Autoexclusão, lançada pelo Ministério da Fazenda em dezembro de 2025. Por meio dela, você pode impedir que um CPF seja utilizado para cadastro e acesso em todas as casas de apostas autorizadas no Brasil.

Além disso, o Ministério da Saúde reúne orientações sobre acolhimento, tratamento e redes de apoio no Guia de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogos de Apostas.

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).