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Viúva de policial com vício em bets diz que marido deixou dívida de quase R$ 1 milhão; veja o que se sabe sobre o caso

Raquel Maria relatou, em vídeo no Instagram, história do vício do marido em apostas esportivas desde 2022

Zero Hora

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