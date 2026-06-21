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Vice-prefeita é suspeita de desviar R$ 41 mil para mãe de santo e contratar servidora fantasma

Juliana Maria Teixeira foi afastada do cargo pelo Ministério Público, na cidade de Ribeira, no interior de São Paulo

Zero Hora

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