Vice-prefeita é suspeita de desviar R$ 41 mil para mãe de santo e contratar servidora fantasma

Denúncia contra Juliana foi feita pelo MP em agosto de 2025. Prefeitura de Ribeira SP / Reprodução/Redes sociais

A vice-prefeita e secretária municipal da saúde afastada de Ribeira, no interior de São Paulo, voltou a repercutir nacionalmente após o Tribunal de Justiça paulista manter, na última semana, as medidas cautelares impostas contra ela. Conforme informações do g1, Juliana Maria Teixeira da Costa (MDB) precisou deixar os cargos ainda em agosto de 2025, a partir de uma denúncia do Ministério Público de São Paulo. Juliana é suspeita de associação criminosa, peculato e improbidade administrativa.

As investigações apontam que Juliana, junto a Lauro Olegário da Silva Filho, então coordenador municipal de Saúde, e Willian Felipe da Silva, proprietário da W.F. da Silva Treinamentos, fraudou licitações para favorecer uma empresa terceirizada.

Na ocasião, a empresa de Willian teria feito o pagamento de R$ 41,2 mil para uma mãe de Santo, que realizaria um ritual de amarração amorosa. O intuito, segundo a mentora identificada como Samantha, ouvida pelo g1, seria afastar Lauro de sua esposa para que Juliana estabelecesse uma relação com ele.

Os três suspeitos foram proibidos de acessar quaisquer imóveis da Prefeitura de Ribeira e de manter contato com testemunhas do caso ou servidores da prefeitura. O processo tramita sob segredo de Justiça.

Quanto a acusação de improbidade administrativa, Juliana é denunciada pelo MP por manter a contratação irregular de uma "servidora fantasma", na Secretaria de Saúde de Ribeira. A contratada tinha 17 anos na época e seria filha de um antigo secretário municipal. De acordo com a investigação, a jovem foi registrada com dispensa de licitação e realizava trabalhos simulados, tendo recebido no cargo cerca de R$ 30 mil em um ano.