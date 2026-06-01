Empresa diz que o objetivo é dar mais previsibilidade de ganhos a quem roda pela plataforma. Diego / stock.adobe.com

A empresa de mobilidade Uber começou a testar em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, o Passe para Motoristas, uma assinatura que zera a taxa de serviço cobrada por viagem mediante o pagamento de um valor fixo.

A novidade foi comunicada aos motoristas parceiros em 25 de maio e vale, por enquanto, em 12 cidades brasileiras. A empresa diz que o objetivo é dar mais previsibilidade de ganhos a quem roda pela plataforma.

Uruguaiana é a única cidade gaúcha entre as escolhidas para a fase de testes. As demais são:

Divinópolis (MG)

Imperatriz (MA)

Itabuna (BA)

Ilhéus (BA)

Porto Velho (RO)

Rio Branco (AC)

Cascavel (PR)

Petrópolis (RJ)

Juiz de Fora (MG)

Teresina (PI)

Botucatu (SP)

A lista mistura capitais e cidades do interior, todas com mercados menores do que os das grandes metrópoles.

Como funciona o Passe para Motoristas

Em vez de descontar uma porcentagem de cada corrida, a Uber passa a oferecer ao motorista a opção de pagar um valor fixo e ficar com 100% do que receber nas viagens durante o período contratado.

Esse valor é debitado diretamente do saldo da carteira do parceiro no aplicativo Uber Driver. Se não houver saldo no momento da cobrança, o pagamento é feito assim que entrar dinheiro na conta.

São duas modalidades. No passe por tempo, o motorista paga uma taxa fixa válida por 24 ou 72 horas consecutivas, conforme a escolha.

No passe por ganhos, paga uma taxa única e roda sem cobrança adicional até atingir um teto de ganhos definido no próprio aplicativo.

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Uma vez ativado, o passe não pode ser pausado nem suspenso e expira quando o tempo ou o limite de ganhos é alcançado. Depois, ele é renovado automaticamente e a taxa correspondente é cobrada pela plataforma. Ou seja, se o motorista não quiser mais usar aquela modalidade, é preciso alterar nas configurações do aplicativo.

O modelo vale apenas para o transporte de passageiros e não se aplica às entregas.

Quanto custa

Passe para Motoristas já era oferecido a motociclistas parceiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

De acordo com os exemplos que circularam entre motoristas, o passe de 24 horas custaria R$ 35, e o de 72 horas, R$ 94.

A própria Uber, no entanto, afirma que os valores variam conforme as características de cada mercado local. Cada motorista deve conferir o preço de sua localidade na aba "Passe para Motoristas" do aplicativo Uber Driver.

As comunicações oficiais com os valores específicos começaram a ser enviadas por e-mail e pela caixa de entrada do app em 25 de maio.

A assinatura não é uma estreia absoluta da empresa no Brasil. O Passe para Motoristas já era oferecido a motociclistas parceiros de cidades selecionadas desde 30 de março de 2026. A novidade agora é a chegada do modelo aos motoristas de carro.

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Mesmo com o passe ativo, eventuais taxas podem ser cobradas. De acordo com os termos da Uber, uma espécie de ajuste semanal vai realizar o estorno de qualquer valor cobrado além do preço do passe. Pelas regras, esses estornos ocorrem até a terça-feira da semana seguinte.

Passes não utilizados são intransferíveis e não reembolsáveis, e não há devolução de valores se a conta do motorista for desativada com um passe ativo.

A adesão é obrigatória?

Sim. O primeiro item dos termos de uso descreve o Passe para Motoristas como uma "taxa de assinatura obrigatória" para a realização de viagens nas cidades em que o modelo está disponível.

Relatos de motoristas das localidades participantes da fase de testes, citados pelo Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado Individual de Passageiros por Aplicativo do Rio Grande do Sul (Simtrapli), já apontavam nessa direção.

Até segunda-feira (1º), a entidade afirmava não ter recebido um comunicado oficial da Uber detalhando o funcionamento da medida e dizia que pretendia solicitar esclarecimentos à empresa. Nesta terça-feira (2), porém, a Uber confirmou a obrigatoriedade do modelo.

"Conforme consta nos Termos do Passe para Motoristas e nas comunicações oficiais enviadas aos motoristas parceiros por e-mail e caixa de entrada do aplicativo, o Passe para Motoristas é obrigatório para continuar dirigindo com o app da Uber nas cidades onde a funcionalidade já está disponível", informou a empresa em nota.

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— Na nota que eles nos mandaram, dá a entender que não é uma obrigatoriedade, mas é um teste, e não sabemos como vai ser depois. Tem motoristas dizendo que, nas cidades do teste, será obrigatório. Por isso, vamos fazer um questionamento formal à empresa — pondera Joe Moraes, diretor financeiro do Simtrapli, em entrevista na tarde desta segunda-feira (1º) ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

"Taxa fica em torno de 30%", diz sindicato

Para a entidade, o formato de assinatura não traz nenhuma inovação. Plataformas regionais que operam no interior do Estado já cobram dessa forma há tempos, e Uruguaiana, segundo o sindicato, tem poucos motoristas da Uber em um mercado dominado por concorrentes.

A compra do passe, segundo a empresa, não altera os limites de tempo conectado à plataforma: 12 horas por dia. No passe por tempo, o diretor financeiro observa que o motorista paga por 24 horas, mas não consegue usar todo esse período. E essa é uma das principais críticas por parte dos trabalhadores da plataforma:

— O motorista compra o passe de 24 horas, mas só pode trabalhar 12. As outras 12 horas ele está pagando para a plataforma sem poder rodar, porque existe um limite de tempo conectado, já que o motorista precisa descansar e não pode dirigir o tempo todo.

No passe por ganhos, a entidade fez simulações com a ajuda de contadores. Pelos números do sindicato, um teto de R$ 1.050 em ganhos custaria R$ 235 de passe, o equivalente a cerca de 23%. Somados outros fatores, o repasse efetivo se aproximaria de um terço do que o motorista fatura.

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— Pelos cálculos feitos por motoristas e por contadores, a taxa fica em torno de 30%, mesmo sendo cobrada por passe — calcula Moraes.

Hoje, segundo ele, a cobrança é variável. Costuma começar em 20%, mas há corridas em que a plataforma chega a reter 40% ou 50% do valor. O sindicato defente que o repasse cobrado pelos aplicativos não ultrapasse 30%, "sendo o ideal 20%", de acordo com o representante.