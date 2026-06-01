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Uber testa assinatura para motoristas em Uruguaiana; entenda como funciona

Sistema em fase de testes em 12 cidades brasileiras troca a cobrança percentual por um passe com valor pré-definido e já é alvo de questionamentos de representantes da categoria

Leonardo Martins

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