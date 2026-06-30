Uber libera opção para pedir corridas com motoristas mulheres; veja como ativar

Disponibilidade varia conforme a oferta de motoristas e a demanda de cada cidade. Reprodução / Uber

A Uber liberou nesta terça-feira (30) a função Uber Mulher em todo o território nacional. Antes restrito a algumas capitais, o recurso permite que passageiras solicitem corridas atendidas por motoristas mulheres.

A ferramenta chega em três formatos diferentes e também passa a valer para adolescentes de 12 a 17 anos que utilizam a conta Teens.

A disponibilidade de cada formato varia conforme a oferta de motoristas e a demanda de cada cidade, podendo ser ajustada pela empresa ao longo do tempo.

Em municípios com poucas condutoras cadastradas, parte das opções pode não aparecer ou ficar indisponível em determinados horários.

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Como funciona cada formato

O primeiro formato está no Uber Reserve, ferramenta de agendamento da plataforma. Ao programar uma viagem com pelo menos 30 minutos de antecedência, a usuária pode marcar a preferência por uma motorista mulher.

A segunda opção fica nas configurações do aplicativo, em Perfil > Preferências de viagem. Com a preferência ativada, o aplicativo passa a priorizar uma condutora nas corridas de UberX, mas sem garantia de que a viagem será feita por uma mulher.

Se o tempo de espera ficar muito longo, o sistema redireciona o pedido automaticamente para o motorista mais próximo, independentemente do gênero.

O terceiro formato aparece diretamente na tela inicial, entre os produtos disponíveis para uma corrida imediata, com o nome Uber Mulher. Essa modalidade funciona apenas durante o dia.

Ao selecioná-la, o aplicativo tenta parear a passageira com uma motorista mulher e, caso a espera seja longa, pergunta se a usuária prefere continuar aguardando ou seguir com o motorista mais próximo.

A escolha por oferecer três caminhos diferentes, segundo a Uber, surgiu após os primeiros lançamentos nas capitais, quando a empresa avaliou como passageiras e motoristas reagiam ao recurso.

Recurso também vale para a conta Teens

Além das passageiras adultas, as opções também contemplam pessoas não binárias e os usuários da conta Teens, modalidade voltada a adolescentes de 12 a 17 anos.

Nessa conta, os responsáveis acompanham o trajeto em tempo real, e os recursos de segurança ficam ativados automaticamente.

Motoristas mulheres representam 8% da base

A aposta da Uber em corridas entre mulheres não é nova. Em 2019, a empresa lançou o U-Elas, que permite às motoristas mulheres receber pedidos apenas de passageiras.

Desde então, segundo a companhia, a base de condutoras cresceu 160% e hoje representa 8% do total de motoristas no país.

O combate à violência contra a mulher é apresentado pela empresa como um compromisso mantido desde 2018.

De lá para cá, a Uber afirma ter firmado parcerias com organizações especializadas para criar conteúdos educativos, oferecer suporte psicológico e desenvolver iniciativas como pesquisas, doações de viagens e campanhas de conscientização divulgadas pelo próprio aplicativo.