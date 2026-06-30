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Uber libera opção para pedir corridas com motoristas mulheres; veja como ativar

Ferramenta oferece três formas de solicitação, contempla adolescentes na conta Teens e amplia uma iniciativa voltada à segurança das usuárias

Leonardo Martins

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