TVs por R$ 10? Clientes passam madrugada de 5°C na rua, e promoção causa confusão em Santana do Livramento

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Público passou a madrugada na rua com cobertores e chimarrão. Livramento 24 Horas / Reprodução

A promessa de uma megapromoção terminou em confusão para parte dos clientes durante a inauguração de uma loja em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Imagens divulgadas na internet mostram centenas de moradores da cidade gaúcha e da vizinha Rivera acampando em frente ao Papatudo Free Shop, na Rua dos Andradas, no último sábado (20).

A expectativa do público era garantir televisores, jarras elétricas, aquecedores, air fryers, chapinhas e ferros de passar roupa, todos a R$ 10.

Entretanto, após enfrentarem a madrugada com temperaturas próximas dos 5°C, alguns clientes vieram a público relatar que não conseguiram adquirir as TVs e que teriam sido prometidas 100 unidades, o que não teria sido cumprido.

— (Estou aqui) desde as 23h, com os meus quatro filhos, e deram o quê? Cinco TVs. Falaram que acabou, que vai ter outras promoções. Eu era o número 87. Não tem TV, não tem airfryer, não tem nada, só tem ferro e chapinha — relatou uma mulher em entrevista ao portal Livramento 24 Horas, no sábado.

O perfil oficial do free shop nas redes sociais afirmou que foi permitida a venda de uma unidade de cada produto por CPF.

Mohamad Thalji, proprietário do free shop, afirma que foram entregues mais de 100 TVs e um total superior a 2 mil produtos por R$ 10 — incluindo jarras elétricas, airfryers e ferros de passar (veja abaixo o que diz o estabelecimento).

Outro depoimento que repercutiu foi o de uma idosa, que também estaria com o número 87 da fila e não garantiu os produtos:

— Tinham 100 televisões para vender a R$ 10, mas eram 100 mentiras, porque chegamos ali e não deu para nada. Querem enganar o pobre.

Após o desabafo, empresários de Rivera, no Uruguai, sensibilizaram-se com a história da idosa, que estaria com uma televisão queimada em casa, e a presentearam com um equipamento novo de 40 polegadas.

Temperatura na madrugada caiu aos 5ºC. Loja afirma que distribuiu café para o público. Livramento 24 Horas / Reprodução

A história de outra moradora, entretanto, não teve o mesmo desfecho:

— Eu cheguei aqui ontem às 21h. Meu número? 54! Nos avisaram que seriam 100 televisões. Passamos a noite, estava um frio horrível, para chegar lá e não ter mais televisão. Fizeram a gente passar toda a noite aqui porque ia ter televisão a R$ 10, e cadê a televisão?

O que diz a loja?

Apesar das reclamações, o perfil oficial do Papatudo Free Shop divulgou imagens do interior da loja repleto de clientes. Em um dos vídeos, uma compradora comemora ter ganhado uma das televisões:

— Eu cheguei e disse que o meu netinho estava precisando e que eu não posso comprar. Tive sorte, graças a Deus — relatou uma idosa, que não foi identificada.

Segundo relato do empresário Mohamad Thalji em entrevista à reportagem de Zero Hora, o anúncio deixava claro que a promoção era por "quantidade limitada".

— O pessoal garantiu o produto. Não foi uma estratégia de marketing em que o cara coloca 10 TVs e 5 mil pessoas. Isso não existe. (...) A credibilidade é uma coisa que é intocável. Se eu fosse me esconder, eu teria culpa. Nós não temos, estamos com a consciência hiperlimpa de que fizemos uma baita campanha — reafirma o proprietário da rede fundada em Uruguaiana em 2022.

No perfil nas redes sociais, a loja aponta que mais de 5 mil clientes compareceram à inauguração.