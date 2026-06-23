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Perrengue na Fronteira
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TVs por R$ 10? Clientes passam madrugada de 5°C na rua, e promoção causa confusão em Santana do Livramento

Segundo moradores da cidade, teriam sido disponibilizados menos televisores do que o previsto. Proprietário da loja afirma que promoção entregou mais de 100 TVs e um total superior a 2 mil produtos

Denzel Valiente

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