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Investigação

Tecnécio: o que é o material radioativo envolvido em incidente em SP e quais os riscos à saúde?

Episódio aconteceu em laboratório do Ipen na USP. Caso envolveu dois trabalhadores, que não teriam sofrido contaminação interna

Estadão Conteúdo

Adriana Victorino e Luis Filipe Santos

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